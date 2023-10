Nairo Quintana: "Tener un dorsal me da más fuerza, me lleva el cuerpo a otro nivel de felicidad"

Han pasado más de ocho meses desde la última competencia oficial en la que figuró Nairo Quintana. Fue en los Nacionales de Ruta, en Bucaramanga, donde el corredor boyacense ocupó un emotivo tercer lugar, por detrás de Esteban Chaves y Daniel Felipe Martínez. El campeón del Giro de Italia 2014 y la Vuelta a España 2016 no contuvo sus lágrimas en el podio de la 'ciudad bonita' y agradeció el incondicional apoyo de sus seguidores.

Desde esa carrera, en la cual 'Chavito' reclamó la camiseta 'tricolor', 'Nairoman' se ha dedicado a buscar una escuadra que le abra las puertas para poder "competir dignamente". El 'Cóndor de Boyacá' no se ha bajado de su 'caballito de acero', para estar en plena forma física cuando llegue la anhelada llamada.

Después de que la UCI (Unión Ciclista Internacional) encontrara tramadol en unas muestras de sangre y le arrebatara el sexto puesto que había conseguido en el Tour de Francia 2022, a Quintana Rojas se le complicó llegar a un acuerdo con una escuadra del WorldTour. Recordemos que después de su descalificación de la 'Grande Boucle', el 'escarabajo' se separó, por mutuo acuerdo, del Arkéa Samsic.

¿Qué es lo que más falta le hace a Nairo Quintana de la competencia?

En una conversación con 'Radio Volta', el excorredor del Movistar Team confesó que le hace falta vestir un 'maillot' y competir en las pruebas más importantes del mundo. “De la competencia me hace falta de todo un poco, siempre me ha gustado todo el ámbito de la competición. Tener un dorsal me da mucha más fuerza, me lleva el cuerpo a otro nivel de felicidad, estamos preparándonos fuerte”, señaló el pedalista, de 33 años.

Nairo Quintana, satisfecho y orgulloso de su trayectoria como ciclista

“He hecho una carrera deportiva muy buena, he podido aprovechar y exprimir al máximo sin tener las cualidades o el prototipo ciclístico perfecto para ganar el Tour de Francia, La Vuelta o El Giro: ese 1.80 m con músculos de hierro; finalmente con mi cabeza, mis ambiciones y mis sueños tuve la disciplina y el esfuerzo para llegar a ganar cosas muy importantes, eso me tiene feliz y satisfecho”, concluyó.