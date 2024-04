Néstor Lorenzo se decantó por un equipo del FPC: "Fue el mejor equipo del último año"

Néstor Lorenzo logró rescatar a la Selección Colombia, luego del fracaso en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Catar 2022. El estratega argentino está liderando un notable invicto, el cual tienen ilusionada a la afición 'cafetera' de cara a la Copa América. El exAT de José Néstor Pékerman habló de Millonarios y de la 'tricolor'.

Colombia lleva 18 partidos sin conocer la derrota (13 triunfos y cinco empates). El combinado nacional logró grandes gestas de la mano de Lorenzo, pues, por primera vez en la historia, venció a Alemania, España, Rumania y Brasil (en duelos válidos por Eliminatorias). Es la única selección que aún no ha perdido en el certamen clasificatorio para el Mundial 2026 y está cerca de volver al Top-10 del ranking de la FIFA.

RELACIONADO Gustavo Puerta y el pedido que le hizo Néstor Lorenzo para seguir en Selección Colombia

"Vamos a jugar para ganar, después Dios dirá, el fútbol tiene esas cosas que no hay lógica. Depende de en qué momento llegan los jugadores en esa época del año, después de las temporadas en Europa", señaló el timonel con pasado en Melgar, en una conversación con Jaime Dinas.

"Los que están en actividad y buen nivel (estarán en Selección), es hacer valer su capacidad y experiencia, que les enseñen a los jóvenes lo que es una Selección, el nivel, la trascendencia, hay menso margen de error acá que en un club. Todo fue de manera gradual", agregó el DT nacido en Buenos Aires, de 58 años.

Lorenzo y Luis Amaranto Perea han visitado los diferentes del país, en busca de los mejores jugadores del Fútbol Profesional Colombiano. Ha convocado a jugadores como Álvaro Montero, David Macalister Silva, Samuel Velásquez, Gabriel Fuentes, Jader Quiñones, Yilmar Velásquez, Daniel Cataño, entre otros. Pues bien el entrenador de la 'amarilla' llenó de elogios a Millonarios.

Néstor Lorenzo llenó de elogios a Millonarios

"Corresponde, más allá de que después algunos no vienen del fútbol local, es bueno conocerlos, seguir el proceso, descubrir un joven. Por ejemplo, voy a ver a Millonarios y fue el mejor equipo del último año y medio con finales y títulos, veo a Macalister Silva", agregó Lorenzo.

Néstor Lorenzo habló de su cábala: la camisa vinotinto

"No tengo muchas cábalas, una que otra, creo mucho en Dios y le pido que me ilumine en las decisiones. Son la misma pero tengo dos o tres camisas, me acostumbre al rojo y negro y va bien, así que seguimos por ahí", concluyó.