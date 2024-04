Gustavo Puerta y el pedido que le hizo Néstor Lorenzo para seguir en Selección Colombia

A la espera del desenlace del Liverpool con Luis Díaz en la Premier League, un colombiano -de manera sorprendente- ya se alzó con el título de liga en una de las cinco más importantes de Europa: Gustavo Puerta.

Aunque Juan Guillermo Cuadrado también salió campeón con Inter de Milán esta semana, la consagración de Puerta sorprende por todos lados. Uno, por el hecho de que Bayer Leverkusen haya ganado su primer título de Bundesliga en la historia y cortando la hegemonía de 11 años del Bayern Múnich, y por otro, por el año que ha tenido el joven jugador en apenas su primera temporada en primera división.

En Colombia, Gustavo Puerta jugó en Bogotá FC y en sus primeros seis meses en Europa lo hizo en el Núremberg, aunque no tuvo minutos de juego. Aunque a inicio de temporada se pensaba que iba a salir nuevamente cedido, Xabi Alonso le dio un espaldarazo y pidió tener al mediocampista para pulirlo y hacerlo crecer.

Gustavo Puerta y el diálogo con Néstor Lorenzo

El año de ensuelo de Puerta no termina ahí. En marzo recibió su primera convocatoria a la Selección Colombia de mayores y aunque no tuvo minutos de juego, Néstor Lorenzo le hizo saber la importancia que podría tener en el futuro y del propósito que tenía con él en esta fecha de amistosos.

"No hablamos mucho sobre ese tema (los pocos minutos en Leverkusen). Me dijo que así no jugará, siempre estaba pendiente de mí en todos los partidos, así fuera el banco siempre estaba pendiente de mí y para mí eso es muy importante también, que aún así yo no juegue esté pendiente de mí", dijo de entrada Gustavo Puerta en contacto con Noticias RCN en una rueda de prensa ofrecida por la Bundesliga para medios internacionales.

"Entonces me dijo que quería verme, que quería que estuviera con el grupo, ver cómo me integraba el grupo y la verdad que me integra muy bien, me recibieron de la mejor manera. Espero terminar con minutos y ver qué pasa porque estar en la Selección es un privilegio así que me queda seguir trabajando, dar lo mejor de mí y esperar una nueva convocatoria", añadió.

La autocrítica de Gustavo Puerta para seguir en Selección Colombia

Puerta señaló que a pesar de no tener minutos, estar en uno de los mejores clubes del mundo en la actualidad lo hizo merecedor de la convocatoria a la Selección Colombia, pero fue autocrítico y confesó que para ir a la Copa América y seguir siendo parte del proceso debe jugar y demostrar su potencial en cancha, por lo que trabajará para eso.

"Estar acá en una de las mejores ligas de Europa y estar en este momento en uno de los mejores equipos del mundo, invicto, es un paso importante para estar en la selección, pero también para estar en la selección hay que jugar algunos minutos, hay que destacarse. Entonces creo que ya hay un paso importante estando en la primera convocatoria, pero bueno, ahorita queda de mi parte seguir haciendo un gran trabajo, poder sumar minutos y ahí el que decide es el profe si yo le puedo aportar", expuso.