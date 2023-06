Neymar fue incluido en testamento de un empresario que lo admira: "me identifico con él"

Neymar es reconocido en todo el mundo gracias a su vertiginosa carrera en el fútbol profesional, hecho por el que uno de sus admiradores, quien atraviesa quebrantos de salud, aseguró haber incluido al deportista en su testamento.

Neymar recibiría herencia de un desconocido

Se trata de un hombre originario de Brasil de 30 años que se describió como una persona solitaria, razón por la que no tiene a nadie a quien dejarle su fortuna.

De acuerdo con medios locales, el protagonista de esta historia es un empresario sin esposa, hijos o familiares cercanos a quien dejarles su dinero cuando fallezca. Así que tomó una controversial decisión, destinar su fortuna al crack brasileño.

Otras de las razones que entregó esta persona para incluir a Neymar en su testamento es que se identifica con la vida que ha tenido el ‘10’ de la Selección Brasil, y el hecho de que no esté interesado en el dinero.

“Me gusta Neymar, me identifico mucho con él. Yo también sufro de difamación y la relación que tiene con su padre me recuerda mucho a la mía, con el mío, que ya falleció. Pero, sobre todo, sé que no es un cazafortunas, algo un poco raro hoy en día”, manifestó el empresario al diario Metrópoles.

A pesar de que tiene 31 años, asegura haber preparado ya su testamento debido a que presenta dificultades con su salud, por lo que teme que sus posesiones queden a la deriva, o incluso perderlas.

No estoy muy bien de salud y por eso realmente vi que no tengo a nadie a quien dejarle mis cosas

Empresario decidió dejar su fortuna a Neymar

Con el fin de demostrar que habla en serio, el hombre publicó el documento oficial en el que incluye a Neymar en su testamento:

“La voluntad manifestada por el testador es que, respetando su última voluntad, sus bienes disponibles sean destinados para Neymar da Silva Santos Junior”, se lee en el documento que habría sido certificado en una notaría de Porto Alegre, ciudad en Río Grande del Sur.