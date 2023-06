Neymar, de rodillas, le pidió perdón a su esposa por sus supuestas infidelidades

Neymar es uno de los jugadores de fútbol más famosos del mundo. Sin embargo, más allá de su talento y actuaciones en la cancha, el brasileño siempre ha estado envuelto en algunos escándalos extradeportivos a lo largo de su carrera.

El más reciente de estos tuvo que ver con una supuesta infidelidad del jugador con su esposa, la modelo Bruna Biancardi, con quien está esperando un hijo.

La mujer lleva ya cinco meses de embarazo, y recientemente se conoció que el futbolista le habría sido infiel, y esto fue un escándalo que conoció la prensa.

El perdón de Neymar a su esposa

Ante esta complicada situación, Neymar publicó una foto en su cuenta personal de Instagram, la cual acompañó con un sentido mensaje pidiéndole perdón a su pareja y su familia, debido a que les causó una "exposición innecesaria".

"Percibí cuánto fuiste expuesta, cuánto sufriste con todo esto y cuánto quieres estar a mi lado. Y yo a tu lado. Me equivoqué. Me equivoqué con ustedes (...) si un asunto privado se convirtió en público, la petición de perdón también tiene que ser pública", escribió el brasileño.

Finalizó diciendo que "no me imagino sin ti. No sé si lo nuestro resultará, pero hoy eres la certeza de que quiero intentarlo. Nuestro propósito prevalecerá, nuestro amor por nuestro bebé vencerá y nuestro amor uno por el otro nos fortalecerá".

Vea la publicación:

Contrato de infidelidad de Neymar

La periodista Sonia Ferrer, en el programa "En Boca de Todos" reveló que a este acuerdo se llegó después de varias infidelidades por parte de Neymar. Su esposa está embarazada, y las "aventuras" del futbolista estarían desestabilizando el matrimonio.

Habría tres condiciones irrevocables para que esto funcione, puesto que fueron establecidas por la pareja para dar tranquilidad a ambas partes, según la información revelada.

Neymar podría serle fiel a su esposa siempre y cuando: