¿Justo o indignante? Niegan recurso de apelación a sanción de Daniel Cataño

Pasan los días, y al parecer, la vergonzosa agresión de un hincha del Deportes Tolima a Daniel Cataño va quedando en el olvido dentro del fútbol colombiano. Alejandro Montenegro, el agresor, no contento con solo haber recibido una sanción de no poder asistir a un estadio de fútbol durante tres años, ahora aparece en redes sociales como 'creador de contenido' burlándose de lo sucedido y de las consecuencias.

La semana pasada se conoció que al estadio Manuel Murillo Toro le fue levantada la prohibición de no abrir sus puertas por tres partidos para el conjunto 'pijao'. La resolución de Dimayor fue cerrar tan solo cerrar la tribuna oriental, por donde se originó el ataque al jugador de Millonarios, durante solo tres partidos.

Lo anterior quiere decir decir que Deportes Tolima podrá tener casa llena para el partido reprogramado contra Millonarios el próximo 29 de marzo. En consecuencia, el 'embajador' tomó manos en el asunto y presentó un recurso de apelación a la sanción de tres partidos sin jugar para Daniel Cataño, asegurando que así como se le bajó el castigo al estadio ibaguereño, debía ocurrir lo mismo con el futbolista.

Niegan rebaja de sanción a Daniel Cataño

Pero un nuevo revés recibió el elenco albiazul y su volante este jueves a pocas horas de jugar el partido de vuelta de la segunda fase previa de Copa Libertadores contra Universidad Católica de Ecuador. El Comité Disciplinario del Campeonato dio a conocer su resolución en la que decidió no aceptar la rebaja de la sanción a Cataño.

Para el Comité, la situación del jugador es desproporcional a la de la sanción al Manuel Murillo Toro, por lo que su menester no es actuar en equidad, "sino en derecho" y por ende, deberá estar un partido más sin jugar.

"El Comité Disciplinario del Campeonato no accedió a reconsiderar la decisión contenida en el artículo 8ºde la Resolución No. 009 de 2023, bajo el entendido que si bien el resultado final de las sanciones impuestas, consistentes en suspensión parcial de la plaza y suspensión al jugador terminan resultando en teoría desproporcionadas, esta autoridad disciplinaria no emite fallos en equidad sino en derecho. Como consecuencia de ello, la motivación que dio origen a la aplicación del agravante contenido en el literal g) del artículo 47 del CDU de la FCF, fue ratificada por parte del Comité y además en el texto del recurso presentado no fue controvertida, razón por la cual la decisión se mantiene incólume", resolvió el CDC.

Conoce la Resolución No. 011 de 2023 mediante la cual el 𝗖𝗼𝗺𝗶𝘁𝗲́ 𝗗𝗶𝘀𝗰𝗶𝗽𝗹𝗶𝗻𝗮𝗿𝗶𝗼 resuelve 👉🏼 https://t.co/TWA1IkEygf pic.twitter.com/60YXPyV5Rt — DIMAYOR (@Dimayor) March 2, 2023

Sin embargo, otra de las resoluciones del Comité fue no cerrar el caso del todo y concederle a Millonarios la posibilidad de apelar ante la Comisión Disciplinaria de Dimayor. ¿Pasará algo?.