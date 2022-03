¡Por la remontada! Con varias novedades Atlético Nacional recibe a Olimpia en Medellín

Este jueves Atlético Nacional tiene uno de los partidos más importantes de los últimos tiempos, ya que, si quiere seguir soñando con la fase de grupos de la Copa Libertadores, tendrá que igualar y remontar la llave frente a Olimpia (Paraguay) que hizo respetar su casa y en el juego de ida supero al equipo colombiano 3 goles a 1.

Con varias novedades el equipo antioqueño, quiere hacer respetar su casa y calmar un poco las aguas turbias que se han presentado en los últimos días en las 'toldas' ‘verdolagas’. La principal novedad estará en el banquillo, ya que, el entrenador Alejandro Restrepo fue destituido de su cargo y el encargado de dirigir al equipo verde será, Hernán Darío Herrera, quien será la segunda ocasión que podrá dirigir al equipo como técnico interino.

Ya en el terreno de juego, los paisas perdieron a hombres relevantes por lesión, la baja más notoria es la del capitán Alexander Mejía, quien sufrió un desagarro en el muslo derecho y estará por fuera de las canchas aproximadamente 3 semanas y media. Además del jugador Jhon Duque, quien previo al juego de ida frente a Olimpia sufrió algunas molestias musculares, donde se le dictaminó fractura den quinto metatarsiano del pie derecho y estará ausente 4 semanas y media, aproximadamente.

El jugador Álvaro Ángulo y quien salió lesionado en el juego frente a Olimpia en Paraguay, también estará ausente, teniendo en cuenta que se le dictaminó esguince grado tres en el tobillo derecho y estará fuera de la convocatoria 6 semanas y media.

Por su parte, Juan David Cabal, Tomás Ángel y Jhon Solís, son los encargados de reemplazar de los jugadores que viajaron a Paraguay y no estarán en este juego en el Atanasio Girardot.

Estos son los convocados de Atlético Nacional.

📋 Los elegidos para el debut en @Libertadores 🟢⚪️ pic.twitter.com/pNt2NeE4dm — Atlético Nacional (@nacionaloficial) February 22, 2022

Novedades de Olimpia para el juego de vuelta frente Atlético Nacional.

La única novedad que tendrá el equipo paraguayo para el juego en la ciudad de Medellín es el guardameta Alfredo Águila, quien presentó absceso glúteo con celulitis perilesional, por lo cual no viajó con el equipo a Colombia y será la única novedad en el once titular del equipo que dirige Julio Cesar Cáceres, en su reemplazo en la convocatoria ingreso el tercer arquero Mariano Arzamendi y estará en el once titular el guardameta Gastón Olivera.