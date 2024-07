Pablo Repetto reveló los jugadores que sigue esperando Atlético Nacional

Atlético Nacional logró una importante victoria en su primera salida en este segundo semestre del 2024 del fútbol colombiano y en su visita a Valledupar para medirse con Alianza FC y el técnico Pablo Repetto declaró en rueda de prensa post partido que el plantel todavía está esperando a algunos jugadores y aún no se cierra el mercado de pases para la institución verdolaga.

El equipo verde antioqueño tiene toda la intención de volver a protagonizar en el fútbol colombiano luego de un semestre para el olvido y lleno de fracasos en la primera parte de este año, después de quedar eliminados en fases previas de la Copa Libertadores y no lograr ingresar al grupo de los ocho en la Liga colombiana.

De esta manera, la dirigencia del club ha dado un salto importante y la inversión ha sido grande para poder tener buenos refuerzos en la nómina y así soñar con el título a final de año.

Sobre ello, Pablo Repetto, entrenador de Atlético Nacional, habló en rueda de prensa post partido este miércoles y señaló que la directiva todavía está en búsqueda de dos delanteros y un extremo, por lo que aún no se cierra la venta de fichajes para el club.

Nómina incompleta todavía

“Hubo jugadores que no estuvieron pero que se van a ir sumando. David (Ospina) se va a sumar en estos días, (Jorman) Campuzano que no fue habilitado, (Felipe) Román que tuvo un contratiempo que no pudo estar, están llegado dos delanteros más, se va a sumar algún extremo. Es un margen que tenemos para el futuro, iremos día a día viendo que es lo mejor para cada partido. Hoy por encima que se ganó sabemos que hay que mejorar y mucho”.

Por otro lado, respecto al juego contra Alianza FC, el cual terminó con victoria para Nacional 2-0, Repetto indicó que “El partido con el gol tempranero nuestro cambia, sobre todo porque en el comienzo del torneo la parte de las sensaciones motivaciones son importantes porque hay mucha carga y nos liberó. Creo que fue el efecto contrario para el rival. Tuvimos 20-25 minutos en lo que fuimos mejor que el rival, en los últimos 20 ellos mejoraron y nos inquietaron, sobre todo en la pelota parada.

El segundo tiempo se vio lo mejor de nuestro equipo, llegamos al segundo gol de forma merecida porque habíamos tenido oportunidades antes. El 2-0 es justo por lo que se había visto en el partido, sobre el final ellos arriesgaron y pudimos conseguir el tercero o ellos el descuento, pero el resultado marca lo que fue el total del partido. Positivo porque se ganó y porque tenemos un margen amplio para seguir mejorando”, sentenció.