Jarlinson Pantano: "La UCI es una mafia que quiere dañar la imagen de los colombianos"

El ciclismo colombiano tiene una larga historia gloriosa llena de sendos títulos que lo han convertido en el deporte nacional, y al país, cuna de pedalistas llamados a ser los mejores del mundo.

Pero la realidad marca un panorama bastante alejado de ese rótulo con los escándalos que rodean hoy a ciclistas como Nairo Quintana y Miguel Ángel López, vinculados a casos de dopaje. El más polémico es quizás el del excorredor del Arkéa, que le 'coqueteó' al retiro profesional luego de la persecución que ha recibido por parte de la UCI por haberle sido detectada una sustancia que no es prohibida por la Agencia Mundial Antidopaje, pero sí clasificada como no recomendada por la lista médica de la entidad ciclística.

Aunque se especuló con el retiro, Nairo citó a una multitud de medios de comunicación para sepultar esos rumores y confirmar que seguirá pedaleando hacia adelante para escribir más capítulos dorados dentro de la historia del ciclismo colombiano y limpiar su reputación. Pero si algo está claro es que en este proceso no estará solo y a su lado lo respaldarán colegas, aficionados y periodistas también.

"La UCI es una mafia"

Uno de ellos es Jarlinson Pantano, quien se vio forzado a bajarse de la bicicleta hace dos años por un caso similar al de 'Nairnoman'. En diálogo con Blu Radio, el caleño defendió a su compatriota y también apuntó contra la UCI y el trato sospechoso que le dan particularmente a los ciclistas colombianos.

"Nairo Quintana es un corredor que le devolvió la ilusión a los colombianos; de que éramos capaces de ganar en el Tour de Francia. Es el mejor corredor en la historia del ciclismo colombiano... Nairo rompió todas esas barreras, ha ganado todo lo que ha querido; desafortunadamente lo único que le ha hecho falta es el Tour de Francia. Es un corredor que marcó y cambió la historia del ciclismo de nuestro país", dijo.

En cuanto a la entidad que rige al ciclismo mundial, se fue con los 'taches arriba': "siento que la UCI es una mafia. Al fin y al cabo, uno sabe lo que ha hecho y hoy en día compruebo que es una mafia. A Nairo lo están culpando por el tramadol, una sustancia prohibida por el Movimiento por un Ciclismo Creíble, donde participa el equipo al que pertenecía Nairo. El tramadol es una sustancia que no te cambia absolutamente nada, ni te va a mejorar tu desempeño".

"Desafortunadamente, yo siento, con el caso de Nairo y de Miguel Ángel López, que la UCI quiere dañarnos la imagen a nosotros los colombianos y lo está logrando. ¿Por qué los equipos europeos no quieren tener un Nairo Quintana ahorita? Porque le dañaron su imagen", añadió.

Pantano ratifica su inocencia por dopaje

Jarlinson Pantano tuvo que retirarse del ciclismo profesional en mayo de 2020 con 31 años debido a que no contaba con el dinero suficiente para defenderse ante el TAS de una acusación por positivo en EPO en 2019. El caleño recibió un castigo de cuatro años sin competir y fue despedido por el Trek Segafredo.

"Nunca he usado EPO. No tenía ninguna razón para hacer algo así en este momento de mi carrera. Tenía un contrato de dos años y estaba en los mejores años de mi vida. También tengo una fundación infantil y siempre les he advertido contra el dopaje. Me siento engañado. Es algo que no tiene explicación", explicó.