Dimayor hizo nuevos cambios tras el terremoto en Colombia

La Dimayor modificó el calendario del fútbol colombiano tras el terremoto del 10 de agosto. Tres partidos de la quinta fecha de la Liga BetPlay II-2026 quedaron aplazados y todavía no tienen nueva fecha.

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La decisión fue directamente a Once Caldas, Alianza FC, Deportivo Pereira, Jaguares, América de Cali y Fortaleza, en una jornada que inicialmente estaba programada entre el viernes 14 y el lunes 17 de agosto.

¿Qué partidos de la Liga BetPlay fueron aplazados?

Los tres encuentros que salieron de la programación original son:

Once Caldas vs. Alianza FC

Deportivo Pereira vs. Jaguares de Córdoba.

América de Cali vs. Fortaleza.

La Dimayor indicó que las modificaciones responden a las circunstancias derivadas de la emergencia y a las condiciones de las ciudades y escenarios involucrados.

Por ahora, ninguno de estos compromisos tiene fecha ni horario definidos. La entidad deberá encontrar nuevos espacios para recuperar los encuentros en un calendario que ya venía condicionado por los torneos internacionales y los aplazamientos anteriores.

¿Cómo quedó la fecha 5 de la Liga BetPlay II-2026?

A pesar de los cambios, seis partidos sí conservaron su programación:

Viernes 14 de agosto

Llaneros vs. Tolima — 6:00 p. m.

Sábado 15 de agosto

Atlético Nacional vs. Santa Fe — 6:05 p. m.

Boyacá Chicó vs. Junior — 8:10 p. m.

Domingo 16 de agosto

Internacional de Bogotá vs. Independiente Medellín — 4:05 p. m.

Lunes 17 de agosto

Atlético Bucaramanga vs. Deportivo Pasto — 4:05 p. m.

Millonarios vs. Deportivo Cali — 6:00 p. m.

De esta manera, la quinta jornada tendrá seis encuentros y tres quedarán pendientes.

¿Qué pasó con la Copa BetPlay?

Los ajustes también alcanzaron los octavos de final de la Copa BetPlay. La ida de esta fase fue desplazada una semana y tres compromisos quedaron aplazados.

Los partidos pendientes son Llaneros vs. Deportes Quindío, Deportivo Pereira vs. América de Cali y Deportivo Cali vs. Atlético Nacional.

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La Dimayor tendrá que reorganizar nuevamente sus competencias para ubicar los partidos pendientes, mientras varios clubes continúan con participación en torneos internacionales.