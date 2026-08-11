Habilitan estadio El Campín como nuevo punto de donaciones para damnificados por terremoto

La Alcaldía de Bogotá anunció la habilitación del estadio El Campín como nuevo centro de acopio para recibir donaciones destinadas a los damnificados por el terremoto registrado el lunes 10 de agosto, cuyo epicentro fue ubicado en San José del Palmar, Chocó.

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Habilitan El Campín como centro de acopio para recibir donaciones

La iniciativa busca ampliar los espacios disponibles para que los habitantes de la capital puedan aportar elementos de primera necesidad para las comunidades afectadas en diferentes municipios del país, entre ellos Cali, Pereira, Manizales y Quibdó.

El nuevo punto de recepción funcionará con el apoyo de la Cruz Roja Colombiana y se suma a otros centros de acopio que ya operan en Bogotá.

¿Dónde queda el punto de donaciones en El Campín?

El estadio El Campín está ubicado en la avenida NQS (carrera 30), entre las calles 53B Bis y 57, en la localidad de Teusaquillo.

De acuerdo con la Alcaldía de Bogotá, el punto estará habilitado desde este miércoles 12 de agosto, entre las 8:00 de la mañana y las 9:00 de la noche, en jornada continua.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, destacó la respuesta de los ciudadanos y pidió continuar apoyando las labores de atención a las familias afectadas.

Es necesario aclarar que quienes estén interesados en realizar donaciones pueden llevar elementos esenciales para atender las necesidades de las comunidades damnificadas.

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Entre los artículos solicitados se encuentran agua y elementos para dormir; alimentos no perecederos como arroz, aceite, pastas, enlatados, frijol y lentejas, harina, panela, entre otros. También elementos de primeros auxilios y artículos de higiene personal.

Las autoridades hicieron énfasis en la importancia de verificar las fechas de vencimiento de los productos antes de entregarlos, especialmente en el caso de alimentos, medicamentos o elementos que tengan una vida útil determinada.