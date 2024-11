De no creer: Pep Guardiola sorprendió con su rostro golpeado en zona mixta

Manchester City volvió a sufrir un resultado inesperado este martes 26 de noviembre en la Champions League en un empate sobre los últimos minutos frente a Feyenoord y la imagen que dejó el entrenador Pep Guardiola en zona mixta del estadio llamó altamente la atención de los hinchas del fútbol mundial.

De 3-0 en el minuto 75 a un amargo 3-3: el Manchester City dejó escapar una victoria que tenía en el bolsillo ante el Feyenoord y se quedó con un empate que sabe a derrota, este martes en la quinta jornada del grupo único de la Liga de Campeones.

La terrible remontada del conjunto neerlandés sorprendió a los hinchas del City y a su entrenador, quien se mostró muy golpeado, no solo anímicamente, tras este empate.

Pep Guardiola golpeado tras empate del City

"Nos ha costado, estábamos jugando bien, con confianza, pero algo ha pasado. No sé si es una cuestión mental o técnica. Estos goles en contra no pueden ocurrir. Normalmente manejamos bien los partidos, pero no los estamos ganando, ese es el sentimiento que tenemos ahora mismo", señaló.

Manchester City no logra conseguir un triunfo desde hace seis partidos, contando todas las competiciones, algo muy extraño para un equipo que está acostumbrado a ganarlo todo y debido a ello la imagen que dejó Guardiola en zona mixta fue bastante curiosa.

"Después de un 3-3 no hay mucho que decir, hemos jugado buen partido, pero no se te puede ir así. Los tres últimos partidos van a ser cruciales, tenemos que pensar en recuperarnos. Si no somo capaces de ganar un partido así, esta Champions será difícil. Necesitamos descansar y pensar en el siguiente partido", añadió

El entrenador español apareció en zona mixta con su rostro completamente rasguñado y golpeado, por lo que fue inevitable consultarle acerca de ello. “Con los dedos, con las uñas… quiero hacerme daño”, declaró con una sonrisa antes de abandonar la sala de prensa del Etihad Stadium.