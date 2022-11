La reacción del 'Pibe' a la salida de Comesaña del Junior: "¿Me estás mamando gallo?"

Una vez más, Junior de Barranquilla y Julio Comesaña separaron sus caminos y en esta oportunidad por décima ocasión, luego de que el club anunciara su salida el jueves y que el técnico afirmara que había sido despedido.

Por esa razón, una noticia de ese tamaño tomó de sorpresa a muchos y uno de ellos fue Carlos Valderrama, histórico de la Selección Colombia.

El ‘Pibe’ Valderrama, quien se encuentra en Catar para el Mundial, en su llegada a Doha se enteró de la salida de Comesaña.

“No sé, tú eres el que me está dando la noticia… ¿Cómo es esa vaina? Pero cómo es eso, yo no entiendo… ¿O es que tú me estás mamando gallo? ¿Cómo así? Tú me estás amando gallo”, fueron las primeras declaraciones dadas del exjugador al periodista Diego Rueda de Caracol Radio.

La sorpresa del ‘Pibe’ por la salida de Comesaña

El periodista además le informó que era una decisión tomada por las directivas del club, por esa razón, Valderrama comentó lo siguiente:

“Pero cuáles resultados si no se ha acabado esto, estamos a mitad del campeonato (cuadrangulares). Estamos a la mitad de la semifinal, faltan tres partidos, ¿o es que tú me estás mamando gallo que echaron a Julio?”.

“Es el mismo equipo que encontró, él no podía cambiar. Cuando él llegó, el equipo estaba de 14; llegó a la final de la Copa, perdió con Millonarios que jugó mejor. Y ahorita estaba peleando, no se ha acabado esto, ¿ya se acabó?”, agregó el ‘Pibe’ Valderrama, quien cerró con lo siguiente:

“Yo pregunto, ¿si Junior gana los tres partidos? ¿Difícil en el fútbol? Cualquier cosa puede pasar… Me sorprendes. Es una noticia sorpresiva, porque yo esperaba que él fuera a continuar”