Alfredo Arias: “Jugamos, según todo el mundo, contra el mejor equipo”

Independiente Santa Fe remontó este miércoles en la noche el clásico bogotano 308 y luego de ir perdiendo 2-0 terminó derrotando 3-2 a Millonarios, al que alcanzó en 28 puntos.

En la rueda de prensas tras el encuentro, el entrenador albirrojo Alfredo Arias dijo: “Ojalá que me escuchen muchos de los que yo creo que son muy buenos hinchas y que vengan, que vengan a alentar a esos muchachos, porque lo necesitan, porque jugamos, según todo el mundo, contra el mejor equipo. Contra el equipo que, incluso, el otro día titularon: ‘Le queda chica la Liga’”.

“Espero que los hinchas de mis jugadores me estén escuchando y vengan, porque vamos a dejar todo en esa cancha”, profundizó el DT uruguayo, quien luego de la remontada fue a celebrar de cara una de las tribunas de Santa Fe.

Además, este jueves en la mañana en diálogo con Antena 2 señaló: “Si algo enaltece nuestra victoria, es el rival. Es, sin duda, el mejor equipo que juega en Colombia. Yo quisiera que mi equipo jugara así. No me importa si alguien se pueda ofender, las cosas son así, yo como entrenador veo en ese equipo muchas bondades futbolísticas y me identifico. Aparte, hoy en este día, cuando muchos van a cargar contra él, mi colega, mi amigo Gamero”.

La crónica del clásico

Durante el primer tiempo, el equipo de Albero Gamero fue superior al cuadro cardenal. Desde los minutos inicial, el equipo ‘embajador’ fue el que tomó la iniciativa de abrir el marcador y fue así como en el minuto 28, Israel Alba logró anotar un verdadero golazo de media distancia, dándole la tranquilidad al equipo de Alberto Gamero.

Ya en la segunda mitad, los primeros minutos de la parte complementaria, era una radiografía de la primera parte, con un Millonarios volcado en el arco contrario, mientras que Santa Fe defendía con todos sus hombres, tratando que no alargaran la ventaja.

En el minuto 66, un descuidado de la defensa de Santa Fe hizo que Yuber Quiñones pusiera el segundo para Millonarios y una posible noche de terror para la hinchada de cardenal, pues no veía cómo igualar el partido ni mucho menos darle la vuelta, pues el conjunto embajador tenía muy controlado.

Un minuto después, un error defensivo de la escuadra de Millonarios hizo que Rivas pusiera el descuento para el cuadro cardenal, dándole ímpetu y aire a la camiseta a los jugadores del cuadro cardenal, que cuatro minutos después logró la igualdad tras otro error defensivo de la defensa de Alberto Gamero.

Luego del baldado de agua fría para Millonarios, Santa Fe hizo honor a su apodo y como el expreso rojo que lo caracteriza siguió derecho y seis minutos después de lograr la igualdad se fue adelante en el marcador tras un gol de Wilson Morelo, que aprovechó un descuidado de la defensa de Millonarios y venció por tercera oportunidad el arco de Álvaro Montero.

Ya con el marcador a su favor, Santa Fe se resguardó en su arco, mientras que Millonarios intentaba por todos los lados buscar un gol de la igualdad que le fue esquivo en los minutos finales del partido.