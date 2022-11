¿El que no debe, no teme? Gustavo Alfaro explicó por qué no convocó a Byron Castillo

Como si no fuera suficiente, la Selección de Ecuador agrandó la enorme polémica respecto al caso de Byron Castillo dejando fuera al jugador de su lista de convocados de Catar 2022, lo que deja un sin número de suspicacias en el mundo del fútbol. ¿El que no debe, no teme?.

La controversia se abre al conocer que la decisión de Gustavo Alfaro no fue de índole deportiva, sino por temor a una nueva investigación en contra del futbolista y del combinado ecuatoriano y así recibir castigos más severos. Pero, sí se defienden a cabalidad su inocencia y FIFA y TAS los respaldaron, ¿por qué habría un nuevo revés?. Muchas dudas.

¿Por qué Byron Castillo no fue convocado a Catar 2022?

"Está el temor a represalias y ahí es donde nosotros quedamos dolidos porque es injusto", dijo el estratega argentino a la prensa antes de iniciar el primer entrenamiento del combinado tricolor en Catar.

Agregó que él y su equipo, que disputará el domingo el partido inaugural contra el anfitrión de la Copa del Mundo, están "dolidos" por la ausencia de Castillo. El lateral jugó con Ecuador ocho partidos de la clasificatoria sudamericana y varios amistosos.

Castillo quedó fuera de la convocatoria para Catar 2022 "ante el riesgo de sufrir nuevamente injustas sanciones" explicó la víspera la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), refiriéndose al fallo del Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) que le retiró a la Tricolor tres puntos en la próxima clasificatoria sudamericana.

Tras una denuncia de las federaciones de Chile y Perú, que señalan a Castillo de ser colombiano, el TAS también le impuso una multa económica a la FEF por considerar que el organismo usó "un documento (pasaporte de Castillo) que contenía información falsa".

Sin embargo, el Tribunal precisó que el jugador "era eligible para participar en la fase preliminar clasificatoria" de Catar 2022, pues reconoce que la nacionalidad de un jugador "se determina por la legislación nacional".

¿Podría cambiar el fallo del TAS?

En "el fallo del TAS hay una ambigüedad (…) para mí el jugador era elegible", expresó Alfaro, quien insistió en que Castillo debió ser llamado. El timonel señaló que el "dolor grande que nos genera no tenerlo" motivará a la selección ecuatoriana, que integra el Grupo A junto a Catar, Holanda y Senegal.

"Esa camiseta 6 que quería usar Byron nosotros la vamos a tratar de defender y que todo lo que nosotros hagamos, más allá de dedicárselo al pueblo ecuatoriano, se lo vamos a dedicar a Byron en particular", dijo Alfaro.

La FEF advirtió que va a "agotar todos los recursos" jurídicos para revertir la decisión del TAS. Luego de enfrentar a Catar, la "Tri" medirá fuerzas con Holanda el 25 de noviembre y con Senegal el 29.