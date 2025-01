Independiente Santa Fe no contará con otro de sus fichajes más esperados en el debut: ¿qué pasó?

Independiente Santa Fe debutará en la Liga BetPlay I 2025 este domingo 26 de enero, a las 3:00 de la tarde. Su rival será Deportivo Pereira y el partido se llevará a cabo en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá.

Los 'cardenales' se reforzaron con 13 jugadores tras las salidas de jugadores como Julián Millán, Marcelo Ortiz, Facundo Agüero y Juan Pablo Zuluaga. Sin embargo, una de las nuevas caras que más ilusión ha generado entre los hinchas, no entró en convocatoria. ¿Quién es y cuáles fueron las razones?

Lucas Ríos no estará con Independiente Santa Fe en el debut vs. Deportivo Pereira: ¿por qué?

A través de sus redes sociales, Independiente Santa Fe informó en la noche del 25 de enero cuáles son sus convocados para la primera fecha liguera. Sin embargo, a la hinchada le llamó la atención que el volante creativo argentino no está incluido en el listado.

De esa manera, tras la inquietud generada, se confirmó que lo que ocurrió fue que Lucas Ríos, el ex Once Caldas y Cúcuta Deportivo, no ha podido ser inscrito en el sistema Comet de Dimayor, en donde deben registrarse los datos de todos los jugadores para que puedan tener actividad.

Adicionalmente, el periodista Miguel París reveló que el volante argentino sufrió un golpe en la nariz en los últimos entrenamientos. No obstante, se aclaró que no sufrió fractura y que se espera que pueda ser convocado para la segunda fecha.

¿Cuáles son los convocados de Independiente Santa Fe para su partido vs. Deportivo Pereira?

El director técnico Pablo Peirano convocó a 18 jugadores para el debut en la Liga BetPlay I 2025. Entre ellos, hay dos arqueros, seis defensas, seis volantes y cuatro delanteros. El listado es el siguiente:

Andrés Marmolejo. Andrés Mehring. Kevin Cuesta. Víctor Moreno. Jordy Monroy. Elvis Perlaza. Jeison Angulo. Jhojan Torres. Yilmar Velásquez. Daniel Torres. Ewill Murillo. Alexis Zapata. Omar Fernández. Harold Santiago Mosquera. Edwar López. Ángelo Rodríguez. Hugo Rodallega.

¿Qué otras ausencias tendrá Independiente Santa Fe en el debut?

En la convocatoria del estratega 'charrúa' tampoco se encuentran Leandro Angulo por una lesión muscular en el isquiotibial derecho y Christian Mafla por una tendinopatía del Aquiles derecho.

Además, no están presentes Omar Albornoz y Jown Cardona por decisión técnica.