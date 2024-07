¡Fin de los rumores! Se reveló la razón por la que James Rodríguez llegó a Barranquilla

James Rodríguez, Barranquilla y Junior fueron tendencia a nivel nacional en las últimas horas, esto teniendo en cuenta la sorpresiva visita del jugador de la Selección Colombia a la capital del Atlántico, lo que hizo que los rumores de una posible vinculación con el cuadro tiburón sean cada vez más fuertes.

Desde que se dio a conocer la llegada de James Rodríguez a Barranquilla se comenzó a rumorar que las directivas del Junior podrían tener una reunión con el volante cucuteño, teniendo en cuenta los rumores que se dieron a conocer en las últimas semanas, donde confirmaban un interés del club por el jugador de la Selección Colombia.

La razón por la que James Rodríguez visitó Barranquilla

A pesar de los diferentes rumores, todo parece indicar que James Rodríguez visitó Barranquilla por otra circunstancia. Según dio a conocer Christian Daes, empresario y con quien llegó el volante a la ‘Arenosa’, el 10 de la Selección Colombia fue a dar una vuelta por la ciudad, y no a tener reuniones con las directivas del Junior de Barranquilla.

“A James Rodríguez Lo queremos en el Junior de Barranquilla, pero aún es demasiado pronto en su brillante carrera. Somos buenos amigos y nos vinimos juntos de Miami. Trate de convencerlo. Le di vuelta por quilla. Le mostré todo. Pero no es el momento aún. El resto son cuentos de aeropuerto”, fueron las palabras del empresario en sus redes sociales.

Cabe mencionar que James Rodríguez y Christian Daes tiene una gran amistad desde hace varios años, además que el cucuteño es benefactor de la Fundación de Tecnoglass, por lo que al parecer la visita del cucuteño también fue por motivos de negocios y compartir con sus seres queridos en la capital del Atlántico.

Fuad Char descartó fichaje de James Rodríguez a Junior

Otra de las personalidades que fue cuestionada por la presencia de James Rodríguez en la ciudad de Barranquilla fue Fuad Char, máximo accionista del Junior de Barranquilla, quien confirmó que desconoce la razón por la que el volante llegó a la ‘Arenosa’, descartando de esta manera una posible reunión con las directivas del club.

“He escuchado que James Rodríguez está en Barranquilla, la verdad no tenía conocimiento. Nosotros no le hemos hecho ninguna invitación a él, entonces no tengo ni idea (…) James está en unos niveles económicos bastante altos, además dieron a conocer que cerró con Lazio de Italia”, fueron las palabras de Fuad Char.