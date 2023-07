Egan Bernal se bajó del Mundial de Ciclismo: esta sería la posible nómina de Colombia

Cada vez falta menos para lo que será el Mundial de Ciclismo en el 2023, en donde se espera que los pedalistas colombianos tengan una buena participación y mejoren la presentación de lo que fue el año pasado, donde, lastimosamente, los cafeteros no pudieron obtener ninguna victoria durante la competencia.

Para el 2023, la primera baja que tendrá el equipo colombiano es la ausencia de Egan Bernal, quien en conversaciones con ESPN afirmó que no estará en el equipo de Carlos Mario Jaramillo (seleccionador) en el Mundial, a pesar de que fue uno de los primeros que llamarón a la convocatoria.

“Sí, me llamaron, pero dije que no. La verdad es un recorrido que no me conviene y prefiero no ir (…) Es un recorrido en el que la montaña será mínima, no se adapta a mis condiciones. Hay mucha curva, mucho llano y dije que no”, agregó el pedalista colombiano en conversaciones con el medio en mención.

Todo parece indicar que el pedalista colombiano descansará algunos días tras su participación en el Tour de Francia, luego comenzará a preparar lo que será las clásicas de Italia y posiblemente su participación en la Vuelta a España, donde se espera que el nacido en Zipaquirá comience a ser protagonista tras su accidente en el 2022.

Posible nómina de Colombia en el Mundial

Otras de las posibles bajas para el Mundial de Ciclismo es Nairo Quintana, que durante el 2023 no logró disputar ninguna de las tres grandes, y a pesar de estar entrenando para lo que será la competencia internacional, sería una de las grandes ausencias, pues así lo dio a conocer Antena 2, medio que informó la posible nómina de Colombia en el Mundial.

Teniendo en cuenta lo anterior, las principales fichas de Colombia para el Mundial es Santiago Buitrago, Rigoberto Urán en la modalidad de ruta, mientras que en la modalidad de contrarreloj las fichas más importantes serán Miguel Ángel ‘Superman’ López y Walter Vargas, campeones nacionales y panamericano respectivamente.

Vale recordar que el Mundial se disputará a partir del 5 de agosto.