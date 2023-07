Jonas Vingegaard negó las sospechas de dopaje: "No tomaría nada que no daría a mi hija"

Jonas Vingegaard está saboreando su segundo Tour de Francia, pues a falta de dos etapas le lleva 7'35" a Tadej Pogacar. El corredor danés, 'capo' del Jumbo-Visma dio un certero 'golpe' en la contrarreloj que se llevó a cabo en la decimosexta fracción, donde le sacó 1'38" al esloveno. En la siguiente jornada, el del UAE se quedó sin piernas y el de Hillerslev liquidó la edición 110 de la 'Grande Boucle'.

La 'crono', que constó de 22.4 kilómetros entre Passy y Combloux, dio mucho de qué hablar. Pogacar fue el penúltimo pedalista en salir al recorrido y rompió todas las marcas que se habían registrado previamente. Sin embargo, Vingegaard sorprendió a todos y batió los números del esloveno, con una amplia diferencia. Wout van Aert, compañero de Jonas en la formación neerlandesa y especialista en esta modalidad, quedó a 2'51" del vencedor.

Esta 'sobrehumana' actuación por parte de Vingegaard generó todo tipo de comentarios, algunos aludiendo a un supuesto dopaje. Sin embargo, el excorredor del ColoQuick desmintió estas acusaciones.

¿Qué dijo Jonas Vingegaard sobre las acusaciones por dopaje?

"Para mi es difícil decir algo más, comprendo que es duro para la gente confiar en el ciclismo a causa del pasado que tiene, pero ahora todo el mundo lo practica de forma diferente de hace 10 años. No tomo nada y no tomaría nada que no daría a mi hija", empezó diciendo el danés.

Cabe resaltar que la organización de la ronda gala le practica controles antidopaje diarios al portador del 'maillot' amarillo, así lo aseguró Christian Prudhomme, director de carrera. De hecho, todos los pedalistas del Jumbo-Visma y el UAE fueron sometidos a controles sanguíneos, antes de la decimoséptima fracción.

"Tener más de 7 minutos de ventaja es formidable"

"Estoy aliviado, tener más de 7 minutos de ventaja es formidable. Pero todavía no estamos en París, quedan etapas peligrosas, tengo que seguir haciéndolo lo mejor posible. Pogacar no abandona nunca, va a intentar algo, estoy convencido. Tengo que estar preparado. Todavía quedan por delante etapas muy peligrosas", agregó Vingegaard.

"He luchado contra él todo el Tour. Teníamos un plan y ha funcionado bien. No es bonito para Tadej perder de esta manera, pero nosotros miramos nuestra carrera, estoy contento de tener el maillot amarillo un día más", concluyó.