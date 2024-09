¡Histórico resultado! Así le fue a Luis Díaz en la derrota de Liverpool ante Nottingham Forest

En la cuarta jornada de la Premier League, Liverpool sufrió una inesperada derrota 1-0 en Anfield ante Nottingham Forest, un resultado que los dejó sin el liderato del campeonato.

Este revés permitió que el Manchester City, tras vencer simultáneamente al Brentford 2-1, se adueñara de la primera posición. Con Luis Díaz en el once inicial, los 'Reds' no lograron encontrar su mejor versión, y el colombiano tuvo una actuación irregular que no fue suficiente para evitar la caída.

Así fue el partido de Luis Díaz ante el Nottingham Forest

Luis Díaz comenzó el partido con energía, generando una de las primeras acciones de peligro para el Liverpool.

Sobre el minuto 16, el colombiano recuperó un balón que parecía perdido sobre la línea final y, fiel a su estilo dinámico, avanzó rápidamente para sacar un remate cruzado. Sin embargo, la suerte no estuvo de su lado, y el balón terminó estrellándose en el palo.

Luis Díaz siguió inquietando el área rival

Lo más llamativo del partido fue una jugada en el minuto 38, cuando Luis Díaz estuvo a punto de provocar un blooper en la Premier League. Dentro del área rival, el colombiano cabeceó un balón de manera débil hacia el portero Matz Sels, quien cometió un error al intentar atraparlo, soltando la pelota y casi metiéndola en su propia portería.

No obstante, Luis Díaz fue sustituido al minuto 60, siendo uno de los primeros cambios del técnico Arne Slot, quien veía cómo el partido se complicaba.

Finalmente, el Nottingham Forest se llevó la victoria con único gol de Callum Hudson-Odoi al minuto 72', marcando un hecho histórico, ya que no vencían al Liverpool en Anfield por liga desde 1969, hace 55 años.