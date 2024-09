Prensa española no puede creer la suplencia de James Rodríguez en Rayo Vallecano

A pesar de no contar con minutos en el Rayo Vallecano, James Rodríguez da de qué hablar constantemente en la prensa española precisamente por su poca acción con el equipo dirigido por Iñigo Pérez, teniendo en cuenta que el colombiano llegó como fichaje estrella y último mejor jugador de la Copa América.

Girona y Rayo Vallecano se enfrentaron en la tarde de este miércoles 25 de septiembre y cuando todos los aficionados pensaban que el colombiano James Rodríguez contaría con minutos desde el arranque del juego, lo cierto es que ni siquiera entró un solo segundo a la cancha.

De esta manera, el técnico Iñigo Pérez fue nuevamente consultado en rueda de prensa por el poco protagonismo que tiene un jugador como James Rodríguez en su equipo y señaló que simplemente toma decisiones en búsqueda de mejorar la estrategia de juego y el colombiano no estuvo en esos planes.

Prensa española se pregunta por James Rodríguez

Ante la nula participación de James Rodríguez en el Rayo Vallecano, El Chiringuito de Jugones realizó una crónica en la que muestran como los hinchas del equipo quieren protagonismo del colombiano y el periodista Edu Aguirre tiene clara la solución.

Por otro lado, medios escritos como Marca y Diario AS de España también se pronunciaron ante la inactividad de James.

Marca, uno de los diarios deportivos más importantes de España, escribió: “A pesar de estar en buena forma física, como ha demostrado en sus actuaciones recientes con la Selección Colombia, el cafetero ha jugado solo 30 minutos repartidos en dos partidos”.

Mientras que diario AS señalan que James fue el mejor jugador de la Copa y es difícil de creer que no sea tenido en cuenta: “El entrenador del Rayo Vallecano no está contando con el futbolista colombiano, nombrado mejor jugador de la última Copa América, y no para de recibir críticas por ello”.