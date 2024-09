Iñigo Pérez, tras dejar a James Rodríguez en el banco: "Me he equivocado en el planteamiento"

Este miércoles 25 de septiembre, Rayo Vallecano visitó a Girona para disputar un duelo correspondiente a la séptima jornada de LaLiga 2024/25. Iñigo Pérez se fue inconforme con su planteamiento en el Estadio Montilivi, a pesar de que rescató un punto tras empatar 0-0. El joven estratega, de 36 años, habló de James Rodríguez, quien no sumó ni un minuto contra el cuadro catalán.

Pérez tuvo que hacer un cambio al minuto 33' por la lesión de Pep Chavarría. Jorge de Frutos entró en su lugar y, en pleno partido, tuvo que cambiar su estrategia. Los de Míchel aprovecharon este contratiempo y sometieron a su rival. Yaser Asprilla, una de las figuras del compromiso, tuvo varias opciones para abrir el marcador; incluso, estrelló un zurdazo contra el travesaño.

Rodríguez Rubio, quien tan solo había sumado 20' en sus primeros dos partidos, fue paciente y espero su oportunidad... la cual nunca llegó. Pérez agotó sus cambios y, además de mandar al exLevante al terreno de juego, se declinó por Randy Nteka, Gerard Gumbau, Unai López y Álvaro García.

Iñigo Pérez sobre la inactividad de James Rodríguez vs. Girona

"El otro día lo expliqué. Mis cambios siempre van a ir en la dirección de intentar modificar o alterar el partido; o que permanezca como está si me está gustando. Hoy creía que los jugadores que han entrado eran de otras características para poder sostener un partido que lo estábamos sujetando con pinzas y a eso se debe", señaló el estratega 'rayista' en rueda de prensa.

Iñigo Pérez y su autocrítica tras el empate vs. Girona

"Me he equivocado en el planteamiento del partido, no he podido ayudar a mis jugadores a que estén en un hábitat en el que habitualmente estamos, que es en el campo rival. Poder presionar y generar pérdidas, atacar de manera vertical. Ellos (Girona) también tiene culpa de que no podamos ir hacía adelante", concluyó.