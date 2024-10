Boyacá Chicó se pronunció oficialmente tras polémica con Medellín: denunciaron amenazas

Una enorme polémica se ha armado este viernes en el fútbol colombiano luego de conocerse la decisión de la Comisión Disciplinaria de la Dimayor donde se le otogó la victoria a Boyacá Chicó en el duelo con Medellín por la ida de los cuartos de final de Copa Betplay.

Las razones del ente se basaron en considerar que el visitante, el Independiente Medellín, no se presentó al juego y tras la denuncia hecha por el cuadro local, decidieron darle la victoria por 3-0 Chicó.

Tras conocerse la decisión, el DIM alegó que entre clubes se había llegado a un acuerdo, por lo que esta decisión se catalogó como una "vergüenza".

Chicó se pronunció y denunció amenazas

Seguido a ello, este mismo viernes, el Boyacá Chicó se pronunció y señaló que el DIM incumplió con el reglamento y que en ningún momento hubo un acuerdo entre clubes.

"No entiendo por qué Medellín no llegó a la ciudad donde debía llegar y llegó a otra ciudad aduciendo que no había hospedaje en Tunja… El aplazamiento del partido del lunes no fue por acuerdo de los dos clubes, sino que al Boyacá Chicó le informaron que el partido quedaba aplazado, nunca nos sentamos a hablar. Hay un error de interpretación", dijo el presidente del club Nicolás Pimentel.

RELACIONADO Santos de Brasil tomó dura decisión con Alfredo Morelos tras accidente de tránsito

Por otro lado, Pimentel denunció amenazas contra sus jugadores. Así lo hizo saber por medio de un comunicado:

“Me permito manifestar que desde la notificación de la resolución No. 091 de 2024 del COMITÉ DISCIPLINARIO DEL CAMPEONATO DE LA DIMAYOR, se han recibido amenazas de muerte en contra de los integrantes del equipo profesional, así como a los integrantes del cuerpo técnico y demás dirigentes del equipo que se encuentran en este momento en la ciudad de Medellín conforme a lo estipulado en el reglamento de la competición”, se lee

"Adicional a lo anterior, independientemente del resultado que se presente, se debe garantizar la seguridad de la delegación del Deportivo Boyacá Chicó FC en el regreso de la ciudad de Medellín a la ciudad de Bogotá el día de mañana 26 de octubre de 2024", finalizaron.