Debió ser anulado: lo que dice el reglamento oficial sobre la jugada de gol de Junior

El ambiente del fútbol colombiano vive horas convulsionadas. Deportivo Pereira estuvo a un minuto de subirse a lo más alto de la tabla de la Liga BetPlay, pero en el tiempo añadido de su partido contra Junior de Barranquilla este domingo, Steven Rodríguez empató el marcador para el definitivo 3-3.

El gol de 'Tití' Rodríguez es tendencia en el país. La jugada inició con un centro de Johan Bocanegra desde la izquierda buscando un cabezazo de Carlos Bacca, quien aunque no alcanzó a tocar el balón, sí intentó cabecear. Ese movimiento distrajo a Salvador Ichazo, que tuvo que reaccionar con rapidez y pudo atajar, pero dejando un rebote y ahí apareció Rodríguez para empujar la pelota al fondo de la red.

La polémica se ha desatado porque Bacca estaba en claro fuera de lugar. Sin embargo, tras revisar la jugada y ser advertido por el VAR, el árbitro Andrés Rojas retractó la decisión del juez de línea y convalidó el gol. ¿La razón? Interpretó que al no tocar el balón, el delantero no incidió en la jugada de gol.

Lo que dice el reglamento en el gol de Junior a Pereira

Más allá de la interpretación del árbitro, jugadas como estas no dan espacio a interpretaciones y el reglamento lo dice muy claramente. En La Regla 11, en la que habla sobre la Infracción por fuera de juego, la Ifab y Fifa dejan claro que el fuera de lugar debe ser sancionado no solo cuando un jugador toca un balón o interfiere en la visual del arquero -razones por las cuales Rojas no lo sancionó- sino también cuando un jugador tiene la intención de interferir en la jugada.

"Únicamente se sancionará a un jugador en posición de fuera de juego en el momento en que el balón toca o es jugado* por un compañero de equipo si llega a participar en el juego de forma activa", comienza diciendo el reglamento.

Dentro de las maneras que específica la Ifab para sancionar el fuera de juego, está el interferir "en el juego, al jugar o tocar un balón pasado o tocado por un compañero". De acuerdo a esto, Bacca interfiere en el juego aún sin tocar el balón.

"Infracción por intentar jugar claramente un balón"

Esto queda más claro con la siguiente precisión acerca de la interferencia en el juego de un adversario: "intentando jugar claramente un balón cercano mediante una acción que tenga un impacto en un adversario". Ahí, la Ifab deja claro que basta con que un jugador en fuera de lugar intente disputar una pelota para que la infracción sea sancionada.

Carlos Bacca intentó cabecear el balón, pero por altura no logró tocarlo y eso se ve en todas las repeticiones desde todos los ángulos. Además, estaba muy cerca de la posición de Salvador Ichazo, por lo que su movimiento también interfiere en la reacción del arquero. Asegurar que la posición del delantero no incidió en la jugada del gol es una mentira que queda desnuda con solo el análisis del video, por lo que no se entiende por qué Andrés Rojas decidió validar el gol. Pésimo momento del arbitraje en el FPC.