Rafael Santos Borré fue presentado en Inter y respondió por qué prefirió dejar Europa

Ni siquiera el fichaje de James Rodríguez en Sao Paulo generó tanto revuelo en Brasil como la de Rafael Santos Borré a Internacional de Porto Alegre. Pareciera una exageración decir eso, pero los más de 2.000 torcedores del 'colorado' que se colmaron el aeropuerto de la ciudad de Porto Alegre para recibir al delantero barranquillero lo comprueban.

La buena etapa de Borré en Europa lo hace merecedor de ilusiones desbordantes en una hinchada que espera volver a ver a su equipo peleando el título del Brasileirao y siendo protagonista en el exterior. Aunque el club no jugará la Copa Libertadores, las esperanzas están puestas en ganar la Sudamericana.

Rafael Santos Borré fue presentado en Inter de Porto Alegre

Las primeras horas en Porto Alegre han sido maratónicas para el delantero colombiano. Apenas se bajó del avión se dirigió a la sede deportiva para presentar exámenes médicos y luego firmar su contrato hasta diciembre de 2028. Este miércoles los compromisos no tuvieron pausa y Santos Borré fue presentado en sociedad como nuevo jugador de Inter ante los medios de comunicación.

En rueda de prensa, el tema central fue una situación que incluso hizo eco en Colombia apenas se conoció la posibilidad que tenía 'Rafa' de jugar en Brasil, y es el por qué decidió regresar a Sudamérica en lugar de seguir en Europa, pues era titular e importante en un Werder Bremen de buena temporada en la Bundesliga.

¿Por qué prefirió Brasil por encima de Europa? Santos Borré se confesó

Al respecto, la 'máquina' respondió, sin titubear, que no fue una oferta que aceptó de inmediato. Todo lo contrario, se tomó varios días para meditarla en la intimidad y junto a su familia, pero que la insistencia de los directivos y la fuerza que hicieron los hinchas en redes sociales lo convenció de dar el "sí". Además, reconoció que el Brasileirao hoy en día no tiene nada que envidiarle a algunas ligas de Europa (como la de Alemania) y que el proyecto del Inter de volver a dominar el fútbol sudamericano pesó más que seguir en la Bundesliga.

"Fue muy importante, desde el primer momento sentí el cariño de la afición, me interesé por el club, los jugadores que tenía, las campañas anteriores que tuvo, grandes partidos en la Libertadores, el proyecto deportivo que tiene. Me motivó mucho y obviamente la afición fue importante", dijo de entrada el colombiano sobre la campaña que hicieron los hinchas en redes sociales.

"Al principio fue difícil tomar la decisión, porque mi carrera estaba muy enfocada a quedarme más en Europa o estar en otras ligas, pero cuando conocí el proyecto del Inter, la afición, me interesé en venir. A partir de ese momento me empezó a gustar la idea, lo que me mostró la dirección fue muy importante, el equipo está bien formado con jugadores famosos, no solo yo, los que ya están en la plantilla. Un jugador siempre quiere estar en un proyecto como este", añadió sobre sus argumentos para aceptar la oferta.

Rafael Santos Borré reconoció que en últimas la idea de volver a Sudamérica le agradó a él y a su familia por esta cerca de sus seres queridos y también por la similitud en la calidad de vida a la que ha estado acostumbrado respecto a Colombia y Argentina.

"Fue muy importante, no sólo me mostraron el aspecto deportivo, sino también lo que la ciudad puede ofrecernos a mí y a mi familia. Cuando haces un cambio de vida tan importante y drástico, viniendo a otro país, es importante saber dónde terminarás. En este sentido, el club también estaba interesado en mostrarme, ya sé algunas cosas que serán buenas para mi familia", concluyó.