¡Tremenda confesión! El técnico que quiso a Luis Díaz, pero el club le dijo "no"

Luis Díaz es la sensación del fútbol mundial. Su llegada al Liverpool en enero ha hecho que los reflectores e la élite lo alumbren y más con las soberbias presentaciones que ha ofrecido en el mítico estadio de Anfield, siendo uno de los comandantes de su equipo rumbo a la final de la Champions League.

La historia de su contratación por los 'reds' ya es conocida. Si bien lo tenían en carpeta, habían otros gigantes de la Premier League que estaban bastante interesados, de hecho, Tottenham llegó a hacer una oferta antes del cierre del periodo de transferencias, pero eso provocó que la directiva del Liverpool reaccionara poniendo mejores condiciones sobre la mesa del Porto y así terminó llevándose a la joya colombiana.

Pero este viernes se conoció que otro grande de Inglaterra quiso contratar a 'Lucho', o por lo menos, ese era el deseo principal del entrenador, quien reveló que le solicitó a su club el fichaje del guajiro.

Rangnick quiso a Luis Díaz en Manchester United

El alemán Ralf Rangnick, técnico interino del Manchester United, reveló que para mejorar la situación del equipo en Premier League, FA Cup y Champions League, era necesario de nuevos jugadores en el frente de ataque y la primera opción que le planteó a la directiva fue el nombre de Luis Díaz.

Sin embargo, la respuesta que obtuvo fue un rotundo "no", por lo que les dio la alternativa de un plan B y un C: el argentino Julián Álvarez y el serbio Dusan Vlahovic, pero de nuevo le bajaron el pulgar.

Manchester United le dijo "no" a Díaz

"La respuesta en ese momento fue no, no había ningún jugador en el mercado que realmente pudiera ayudarnos. Había algunos: Díaz, que ahora está en Liverpool; Álvarez, que estará en Manchester City en el verano; Vlahovic, que en ese momento todavía estaba con la Fiorentina, esos son solo tres de los que me vienen a la mente ahora", dijo el DT con evidente frustración.

Y es que no es para menos, Manchester United tenía la necesidad imperiosa de reforzarse con al menos un delantero, pues tuvo la baja de Anthony Martial (vendido al Sevilla), Mason Greenwood (apartado mientras se aclara una denuncia de violación) y Edinson Cavani (lesión). Por lo que Cristiano Ronaldo, Marcus Rashford y Jadon Sancho quedaron como los únicos referentes en la ofensiva.

"Teníamos cuatro días libres en ese momento y el domingo me informaron sobre los problemas con Mason Greenwood y obviamente Anthony Martial ya se había ido y luego me di cuenta de que en un plazo de cuatro días faltaban algunos delanteros y podría tener sentido, nosotros todavía estábamos en tres competiciones: Champions League, FA Cup y cuarto en la Premier League, pero eso es el pasado y ya no nos ayuda", dijo el alemán.

Ralf Rangnick confesó que su pedido a la directiva fue la contratación de al menos uno de estos tres delanteros, pero en caso de ser imposible, estaría dispuesto a mirar opciones de otros jugadores de menor costo o que pudiesen llegar en condición de préstamo, pero la negativa fue rotunda y en tanto, Luis Díaz y Julián Álvarez terminaron siendo contratados por dos rivales directos en Premier: Liverpool y Manchester City.

"Hablé con la junta y dije que no deberíamos al menos hablar y tratar de analizar si podíamos obtener un jugador en préstamo o como contrato permanente, pero al final la respuesta fue no", sentenció.

Por último, el entrenador se lamentó por haber desaprovechado la posibilidad de traer a alguno de los mejores jugadores jóvenes de la actualidad y confirmó que aunque fue sobre el final del mercado, aún quedaba tiempo para hacer al menos el intento.

"Todavía creo que al menos deberíamos haberlo intentado, si hubiéramos encontrado y hubiéramos podido en 48 horas, 48 ​​horas es poco tiempo, pero aún son 48 horas, podría haber valido la pena intentarlo y discutirlo internamente, pero lo hicimos", concluyó Rangnick.