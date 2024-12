¿Hizo falta James Rodríguez?: Rayo Vallecano dejó escapar el triunfo contra Real Madrid

Este sábado 14 de diciembre, Rayo Vallecano se vio las caras con Real Madrid para disputar un duelo correspondiente a la fecha 17 de LaLiga 2024/25. Iñigo Pérez, quien dejó a James Rodríguez fuera de su convocatoria, luchó para salvar un punto contra el cuadro 'merengue' luego de ir ganando 2-0. Al final fue 3-3 y los equipos se repartieron el 'botín' en el Estadio de Vallecas.

Rayo Vallecano tuvo un comienzo de partido fenomenal y logró someter al equipo comandado por Carlo Ancelotti. Al minuto 4', Unai López aprovechó una asistencia de Jorge de Frutos y venció el arco custodiado por Thibaut Courtois. Al 36' llegó el segundo 'golpe' del cuadro local, pues Isi Palazón habilitó a Abdul Mumin para establecer el 2-0 parcial. ¡Júbilo entre la afición 'franjirroja'!

El 'matagigantes' no le hizo honor a su nombre y se descuidó contra los 'Reyes de Europa'. Tres minutos después del gol de Mumin llegó el descuento de la visita, obra de Federico Valverde. Al 45', Rodrygo se asoció con Jude Bellingham y el exjugador del Borussia Dortmund igualó el compromiso. Es evidente que Rodríguez le hubiera sido útil al Rayo cuando estaba en ventaja.

Real Madrid se puso al frente en Vallecas

Los 'vikingos' mantuvieron el envión y se pusieron al frente en el marcador. Al 56', Arda Güler habilitó a Rodrygo, quien ejecutó un buen zurdazo, el cual se desvió en la humanidad de un zaguero local antes de inflar las redes del arco protegido por Augusto Batalla. Silencio absoluto en el barrio de Palomeras Bajas.

Cuando todo parecía perdido, Palazón se reportó con un gol salvador, al 64', para rescatar un punto. Rayo Vallecano llegó a 20 unidades y se estancó en el puesto 13. Sobre la ausencia de Rodríguez se pronunciaron Pérez y Martín Presa, presidente del 'rayito'. "Es un tema del que no estoy capacitado para responder. Me sabe fatal no poderos contar, pero no depende de mí y ahora no puedo explicar más a la gente. Él tiene un comportamiento muy bueno", señaló el estratega español, de 36 años, en la previa de 'Movistar'.

"No debemos hablar de ese tema. Ni puedo ni debo decirlo. James es un fichaje del club. Todos los jugadores los firmo yo, pero están consensuados con la dirección deportiva y el entrenador. Todos queremos ver al mejor James, pero sobre todo ver al Rayo ganar", aseguró Presa.

