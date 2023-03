Inesperada reacción de Lionel Messi tras el atentado a su familia en Rosario, Argentina

El mundo del fútbol sigue consternado tras el tiroteo que se vivió el pasado jueves 2 de marzo en uno del establecimiento comercial de la familia de Antonella Roccuzzo, esposa de Lionel Messi, y que estuvo acompañado con un mensaje intimidante para el jugador de la Selección Argentina, el cual encendió las alarmas en Rosario, Argentina.

Los primeros reportes de las autoridades afirman que el acto terrorista se presentó gracias a las bandas de narcotráfico que se ubican es Rosario, Argentina, lo cual hizo que todos los habitantes del sector se preocuparan por el estado de salud de la ‘pulga’, el cual tuvo una reacción inesperada, luego de lo sucedido en uno del negocio de su esposa.

Según dio a conocer Jorge Messi, padre de Lionel Messi, en conversaciones con el diario La Nación, el jugador de PSG se mostró tranquilo tras el atentando terroristas, afirmando que todo estaba bien y que la tranquilidad también la deben tener ellos.

"Hablé con el nene y me dijo 'quédate tranquilo'”, fueron las palabras del padre del campeón del mundo, el cual trató de no escandalizar la situación, teniendo en cuenta que tuvo una trascendencia a nivel internacional. Además, aseguró que Messi no va a cambiar el vínculo con su familia a pesar del acto terrorista.

Contexto de lo sucedido con Lionel Messi

Los reportes de las autoridades afirman que el establecimiento comercial recibió 14 impactos de bala en su entrada principal y los autores del hecho son dos hombres que se movilizaban en una motocicleta, los cuales dejaron un mensaje intimidante para Lionel Messi, haciendo prender las alarmas a todas las autoridades de Argentina.

“Messi, te estamos esperando. Javkin (Pablo, el intendente de la ciudad) es narco, no te va a cuidar”, fue el mensaje de los delincuentes para el campeón del mundo con la Selección de Argentina.

Un testigo, que observo el atento, aseguró que los presuntos delincuentes se movilizaban en una moto similar a una Honda Titan y se detuvieron al frente del comercio de la esposa de Lionel Messi.

“Uno de los sospechosos bajó de la moto y lo primero que hizo fue arrojar un papel por debajo de la puerta (…) Al momento de retirarse, uno de los hombres comenzó a efectuar denotaciones para luego subirse a la moto y huir con su cómplice hacia el sur”, aseguró el hombre que estaba en su vivienda observando el atentando.