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Real Madrid presentó su nueva camiseta con Linda Caicedo como protagonista

Real Madrid presentó su nueva indumentaria para la temporada 2026/27 y Linda Caicedo es protagonista.

Linda Caicedo
Foto: Real Madrid

Noticias RCN

junio 03 de 2026
10:45 a. m.
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El Real Madrid presentó oficialmente la camiseta que utilizará durante la temporada 2026/27. Como ocurre cada año, el lanzamiento despertó una enorme expectativa entre los aficionados del club, que esperaban conocer los detalles de la nueva indumentaria con la que el equipo afrontará sus próximos desafíos.

La camiseta mantiene el tradicional color blanco que ha acompañado al conjunto madridista a lo largo de su historia. Sin embargo, incorpora nuevos detalles de diseño que buscan darle una identidad renovada para la próxima campaña.

Una de las grandes noticias para Colombia fue la presencia de Linda Caicedo en la campaña oficial de presentación. La futbolista apareció en las publicaciones compartidas por el club y tuvo un papel destacado junto a varias de las principales figuras de la institución.

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Linda Caicedo, entre las estrellas del Real Madrid

La delantera colombiana compartió protagonismo con jugadores de talla mundial como Jude Bellingham, Vinicius Júnior y Kylian Mbappé. Todos ellos fueron elegidos por el club para mostrar la nueva camiseta a través de sus canales oficiales.

La presencia de Linda en este tipo de campañas refleja la importancia que ha ganado dentro del Real Madrid. Desde su llegada al equipo, la atacante ha conseguido consolidarse como una de las jugadoras más importantes de la plantilla femenina.

Además, se ha convertido en una de las máximas referentes del fútbol colombiano en el exterior. Su crecimiento deportivo y mediático sigue siendo evidente, especialmente en una institución con la dimensión global del Real Madrid.

Las imágenes fueron ampliamente compartidas por aficionados de diferentes países. Muchos seguidores colombianos destacaron el reconocimiento que representa para Linda aparecer junto a algunas de las mayores figuras del fútbol mundial.

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¿El comienzo de una nueva etapa para el club?

La nueva camiseta también simboliza el inicio de una temporada en la que el Real Madrid espera recuperar el protagonismo que históricamente ha tenido en las principales competiciones.

El año 2026 estuvo lejos de las expectativas del club. A pesar de contar con una plantilla repleta de talento, el equipo no logró conquistar títulos y cerró la campaña con un balance que dejó inconformes a sus aficionados.

Por esa razón, la temporada 2026/27 aparece como una oportunidad para pasar la página y volver a competir por todos los trofeos disponibles. La exigencia será máxima tanto en los torneos nacionales como en el escenario internacional.

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Mientras los jugadores se preparan para los nuevos retos, la presentación de la camiseta ya comenzó a generar comentarios positivos entre los seguidores madridistas. Y entre las imágenes más destacadas del lanzamiento quedó la de Linda Caicedo, quien sigue fortaleciendo su lugar dentro de uno de los clubes más importantes del planeta.

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