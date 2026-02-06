¿Cuándo será el próximo y último partido de Colombia antes del Mundial 2026?

La selección Colombia cerró su ciclo de preparación en territorio nacional con una victoria 3-1 sobre Costa Rica en el estadio El Campín de Bogotá, en un compromiso amistoso que sirvió como despedida ante su público antes del viaje a Estados Unidos, donde continuará afinando detalles para la Copa del Mundo.

El equipo dirigido por Néstor Lorenzo mostró momentos de buen fútbol, intensidad en la recuperación del balón y una propuesta ofensiva que dejó sensaciones positivas de cara al reto más importante del calendario.

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Frente a miles de aficionados que acompañaron al combinado nacional en la capital del país, los cafeteros lograron imponerse ante un rival que también aprovechó el encuentro para realizar ajustes y observar variantes.

Más allá del resultado, el compromiso permitió al cuerpo técnico evaluar rendimientos individuales y colectivos, así como fortalecer automatismos dentro de una plantilla que busca llegar en las mejores condiciones posibles al inicio de la competencia mundialista. La respuesta de los jugadores fue positiva y el equipo dejó la impresión de estar consolidando una identidad de juego cada vez más clara.

¿Qué conclusiones dejó el amistoso en Bogotá?

Uno de los aspectos más destacados fue la capacidad de reacción y el manejo de los diferentes momentos del partido. Colombia logró generar opciones de peligro, mantuvo el control durante amplios pasajes del encuentro y mostró solidez en sectores clave del campo.

Asimismo, varios futbolistas aprovecharon la oportunidad para ganarse la confianza del entrenador en la recta final de la preparación. La competencia interna sigue siendo alta y cada amistoso representa una ocasión importante para asegurar un lugar dentro del equipo que afrontará la Copa del Mundo.

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El respaldo de la afición también fue un factor relevante. El Campín presentó un ambiente festivo y emotivo, convirtiéndose en el escenario ideal para la despedida de una selección que genera ilusión entre los seguidores colombianos.

Último ensayo antes del debut mundialista

Tras superar a Costa Rica, la atención del combinado nacional se centra ahora en su último examen previo al estreno oficial en la Copa del Mundo. Colombia se enfrentará a Jordania el próximo domingo 7 de junio a partir de las 6:00 p.m. (hora colombiana), en un compromiso que contará con transmisión del Canal RCN.

Ese encuentro será la última oportunidad para que Néstor Lorenzo realice ajustes tácticos, pruebe variantes y defina detalles de la alineación que utilizará en el debut frente a Uzbekistán. Con el grupo ya enfocado en la cita orbital, el objetivo será llegar al inicio del torneo con confianza, ritmo competitivo y la convicción de poder protagonizar una destacada actuación en el escenario más importante del fútbol mundial.