Anuncian el mejor gol de la Champions League: así le fue al que le marcó Luis Díaz al PSG

La temporada 2025-2026 de la Champions League llegó a su fin con la consagración del PSG como campeón de Europa, pero las distinciones individuales siguen dejando noticias para varios de los protagonistas del torneo.

Uno de ellos es Luis Díaz, quien volvió a ser reconocido por una de sus actuaciones más destacadas con el Bayern Múnich.

La UEFA dio a conocer el ranking de los mejores goles de la edición y el colombiano logró hacerse un lugar entre las anotaciones más espectaculares de la competencia. Aunque no se quedó con el primer puesto, su gol frente al PSG fue considerado uno de los más destacados del certamen.

El gol de Luis Díaz quedó entre los mejores de la Champions

El Grupo de Observadores Técnicos de la UEFA eligió las diez mejores anotaciones de la temporada. El primer lugar fue para el uruguayo Federico Valverde, quien sorprendió con una potente volea ante el Manchester City en el partido de ida de los octavos de final.

La acción del mediocampista del Real Madrid fue clave en la victoria de su equipo por 3-0 y terminó siendo considerada la mejor anotación del torneo.

Por su parte, Luis Díaz ocupó la tercera posición gracias al gol que marcó ante el PSG en la semifinal de ida, un emocionante encuentro que terminó con un marcador de 5-4.

El colombiano sacó un remate que dejó sin opciones al arquero rival y que terminó siendo uno de los momentos más recordados de la competencia.

Un reconocimiento a la gran temporada de 'Lucho'

Más allá de no haber levantado el trofeo, Luis Díaz fue una de las piezas más importantes del Bayern Múnich durante la campaña europea. El extremo colombiano tuvo actuaciones decisivas en varias rondas y fue determinante en partidos de alta exigencia.

Su capacidad para desequilibrar en el uno contra uno, generar peligro constante y aparecer en momentos clave lo convirtió en uno de los futbolistas más influyentes del torneo.

Este fue el top 5 de los mejores goles de la Champions: