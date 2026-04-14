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Linda Caicedo se vistió de Maradona: arrastró a cuatro rivales y marcó un golazo para Colombia

Linda Caicedo abrió el marcador frente a Chile esta noche en el Pascual Guerrero. Mire la tremenda anotación.

Noticias RCN

abril 14 de 2026
08:22 p. m.
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Linda Caicedo volvió a demostrar por qué es una de las grandes figuras del fútbol femenino mundial. La delantera del Real Madrid abrió el marcador para la Selección Colombia en la noche de este miércoles 14 de abril frente a Chile, en duelo correspondiente a la Liga de Naciones Femenina, con una auténtica obra de arte que levantó a todo el estadio Pascual Guerrero.

La joya de la atacante vallecaucana significó el 1-0 parcial para el equipo dirigido por Ángelo Marsiglia, en un partido clave en la pelea por el liderato y por la clasificación al Mundial de Brasil 2027.

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La acción llegó sobre el minuto 14, en una jugada que resumió toda la calidad individual de la atacante colombiana. Linda recibió el balón en campo rival, aceleró con decisión, dejó en el camino a cuatro defensoras chilenas con su potencia y cambio de ritmo, y cuando la arquera visitante salió a achicar, definió con una sutileza brillante para mandar la pelota al fondo de la red. Fue una definición de crack, de esas que solo aparecen en los partidos importantes y que ratifican su peso dentro de la Tricolor.

Un golazo que encendió al Pascual y acercó el liderato

El tanto de Linda no solo rompió el cero en el marcador, sino que además impulsó el plan de juego de Colombia en un duelo determinante. La selección nacional salió con intensidad, presionando alto y buscando amplitud por las bandas, y fue precisamente la estrella del Real Madrid la que se encargó de traducir ese dominio en ventaja.

La anotación desató la euforia en las tribunas del Pascual Guerrero, donde miles de aficionados respondieron al llamado para acompañar a un equipo que busca asegurar su presencia en la próxima Copa del Mundo. Con ese tanto, Colombia tomó control emocional y futbolístico del compromiso, manejando mejor los tiempos y obligando a Chile a adelantar líneas.

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Linda sigue agrandando su legado con la Tricolor

Más allá del impacto inmediato en el partido, el gol tiene un valor especial en la carrera de la atacante: es la anotación número 19 de Linda Caicedo con la Selección Colombia Mayor Femenina, una cifra que confirma su impresionante influencia pese a su juventud.

Cada presentación de Linda parece dejar una imagen distinta de talento, desequilibrio y personalidad. Esta vez fue una corrida memorable con definición sutil; antes, asistencias, goles de media distancia o apariciones decisivas en torneos internacionales. Su nombre ya está instalado entre las referentes del combinado nacional y sigue escribiendo capítulos dorados con la camiseta amarilla.

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En una noche clave para la Liga de Naciones, Linda volvió a aparecer cuando más se necesitaba, firmando un golazo que puede valer mucho más que una simple ventaja parcial: puede acercar a Colombia a la cima y seguir alimentando el sueño mundialista.

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