Gustavo Puerta, Jhon Durán y Yaser Asprilla no estarían en el Mundial sub 20 con Colombia

La Selección Colombia sub 20 logró el objetivo de clasificarse al Mundial de su categoría por medio del Sudamericano sub 20 llevado a cabo en el país. Los dirigidos por el técnico Héctor Cárdenas aseguraron su participación en la cita mundialista en Indonesia, y se han venido consolidando a lo largo del certamen.

Varias fueron las críticas contra el equipo al saber que los jugadores Yaser Asprilla del Watford, y Jhon Jader Durán del Aston Villa, no iban a participar en el torneo, debido a que sus clubes no los prestaron. Sin embargo, Colombia supo sobreponerse a la ausencia de sus dos grandes figuras, teniendo principalmente al capitán, Gustavo Puerta, como el talismán del equipo.

El gran nivel de Puerta lo llevó a ser comprado por el Bayer Leverkusen de Alemania, y subsecuentemente cedido al Nuremberg de ese país para poder sumar minutos. Puerta, Durán y Asprilla están en Europa, y a pesar de que eso es algo muy bueno para su carrera, podría llegar a ser algo negativo para la Selección Colombia.

Los jugadores podrían perderse el Mundial sub 20

El Mundial sub 20 se llevará a cabo en Indonesia a finales del mes de mayo del 2023. Para esta época, las ligas europeas todavía no habrán terminado, razón por la cual varios jugadores podrían no ir al campeonato. Los clubes no están en la obligación de prestar a los futbolistas sub 20, por lo que Durán, Asprilla y Puerta podrían estar ausentes.

En el caso de Durán, para la fecha del Mundial, la Premier League estará en sus etapas finales. Si el Aston Villa no se encuentra peleando descenso, o entrada a competiciones europeas, el club podría no impedir la ida de Jhon Jader al Mundial.

Vea también: Falcao volvió a mostrar su amor por Millonarios y tocó los corazones de los hinchas

Por su parte, Asprilla y Puerta pueden verse ante panoramas diferentes. Al estar ambos en equipos en la segunda división, para esas fechas es que se disputan los partidos de play-offs de promoción, lo que complicaría que sus equipos los presten a la selección si se encuentran en la disputa de estos encuentros.

Será labor de la Federación Colombiana de Fútbol hacer la respectiva gestión con los clubes para que los tres referentes del equipo puedan estar en el torneo en Indonesia.