¿Mejor que Lorenzo? Ricardo Gareca aceptó acercamientos con Selección Colombia

Con el Mundial de Catar 2022 ya terminado, la Selección Colombia pasó la página de una terrible eliminatoria y pone sus ojos en el 2023, en el que estará enmarcado por el inicio a la Copa del Mundo del 2026 y la preparación para la Copa América de 2024.

Lo cierto es que para superar la 'tusa' mundialista, ha sido importante el ilusionante comienzo de la era Néstor Lorenzo al frente del equipo nacional. Aunque despertó muchas dudas por su poca experiencia como entrenador principal, el argentino respondió con tres victorias en sus tres primeros partidos en la 'tricolor', todos ellos amistosos (Guatemala, México y Paraguay).

Lorenzo llegó a la selección en medio de una época difícil. Aparte de la eliminación de Catar 2022, el abanico de candidatos era estrecho precisamente por la cita orbital a final de año y con una temporada de clubes también en curso, por lo que la respuesta de la mayoría de los apuntados era esperar a finales de diciembre para sentarse a negociar.

Puede leer: Néstor Lorenzo habló sobre las críticas y el sueño de llevar a Colombia al Mundial 2026

¿Ricardo Gareca pudo llegar a Selección Colombia?

Ese fue el caso de uno de los candidatos de la FCF: Ricardo Gareca. En diálogo con Caracol Radio este martes, el exseleccionador de Perú confesó que recibió interés de Colombia, pero que por tener el repechaje mundialista en junio frente Australia, decidió esperar. No obstante, la urgencia de la comitiva 'cafetera' era grande y se decidieron por un conocido de la casa como Lorenzo que sin dudar, medió con Melgar para poder dejar su cargo y unirse a la 'tricolor'.

"Colombia se hablaba mucho en su momento, pero como tenía el compromiso del repechaje y estando con contrato (con Perú), entonces había que esperar el repechaje y nunca tuve ninguna posibilidad de dirigir porque tenía contrato y el repechaje. Durante ese tiempo, Colombia ya había elegido a Lorenzo, ya lo conocían desde Pékerman, hizo una gran campaña en Melgar y firmaron contrato cuando estábamos previo al repechaje. Ellos ya tenían quién iba a ser el técnico de Colombia", reconoció el 'tigre'.

Gareca también aceptó que le hubiera gustado dirigir a la Selección Colombia por su pasado con el balompié del país. Primero como jugador en América de Cali y luego como entrenador en Independiente Santa Fe. Declaró tener un gusto particular por las características propias del futbolista colombiano y que eso le será suficiente para conseguir títulos importantes de la mano de un buen proceso técnico.

“Conozco al jugador colombiano, he vivido cinco años allá, he dirigido... Es un país que conozco bien, pero los dirigentes ya tenían un conocimiento de Lorenzo, su forma de trabajar, ya estuvo con Pékerman, y me imagino que ese conocimiento los llevó a tomar la decisión. Colombia es una selección, con los jugadores que tiene, más el acoplamiento del cuerpo técnico, que seguro va a lograr cosas importantes", dijo.

Futuro de Gareca

Por último, Ricardo Gareca habló de su futuro tras haber salido de Perú hace unos meses, confesó que ha tenido ofrecimiento de algunos clubes, pero que prefirió esperar al final de Catar 2022 para tomar la mejor decisión. Ahora se enfoca en volver a los banquillos ya sea en un equipo o una selección.