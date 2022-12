Juan Fernando Quintero rechazó a Atlético Nacional: “mi sangre es roja”

El futuro de Juan Fernando Quintero para el 2023 sigue siendo incierto, pues en las últimas horas se dio a conocer que las negociaciones con River Plate estarían bastante complicadas y por tal motivo sigue mirando alternativas para seguir su carrera deportiva.

Una de las alternativas que se conoció en los últimos días fue Atlético Nacional, club que haría un esfuerzo para repatriar al jugador de la Selección Colombia para la próxima temporada. Sin embargo, el propio jugador cerró esta puerta, asegurando que no piensa volver al FPC por ahora ni mucho menos a Atlético Nacional.

En conversaciones con pódcast Hablálo nea, el jugador de la Selección Colombia afirmó que por ahora no piensa en volver al verde antioqueño, teniendo en cuenta que tiene un pasado latente con Independiente Medellín y esto sería un gran freno para su posible contratación con el equipo que dirige Paulo Autuori.

"Yo creo que hoy en día mi sangre es roja, yo creo que no nos necesitamos ninguno de los dos (refiriéndose al conjunto verde)", aseguró el jugador, que tiene vínculo con River Plate hasta el 31 de diciembre.

De igual forma, agradeció al equipo verdolaga por el interés y sobre todo por lo entregado por el club antioqueño en los inicios de su carrera deportiva, pues vale recordar que el jugador de la Selección Colombia tuvo sus pinitos como profesional en el equipo verdiblanco: “Simplemente, agradecerle a Nacional, de corazón", finalizó.

“No hay nada con River”

En medio de los rumores sobre su posible renovación con el conjunto millonario, Juan Fernando Quintero fue claro y aseguro que no hay nada acordado con River Plate para su continuidad, dejando la puerta abierta para una inminente salida del club de la banda cruzada.

"De querer hay muchas cosas, de que se puedan dar, son diferentes. Yo nunca he sido de mentir, siempre he sido transparente y realmente hoy no tengo nada con River, solo un vínculo hasta el 31 de diciembre. Con China quedé libre. Ahora soy un jugador libre, puedo negociar con cualquier otro equipo", confesó el colombiano en diálogo con ESPN.