¿Se cae un referente? Ricaurte respondió si jugaría en Nacional en el futuro

Esta semana estuvo a punto de explotar una polémica grande en Medellín. Con el paso de las horas tomó fuerza el posible paso directo de un jugador del Independiente Medellín a Atlético Nacional, pero no se terminó dando.

De acuerdo al reglamento de la Dimayor, el 'verdolaga' estaba habilitado para incorporar un refuerzo por la salida de Jhon Solís al Girona de España. La única condición es que el futbolista tenía que estar sin contrato, pero el plazo venció este viernes y el club no hizo uso de ese recurso.

El apuntado era ni más ni menos que Andrés Ricaurte, que no ha tenido minutos en la temporada en Medellín. El talentoso volante parece no contar para Alfredo Arias y estaría buscando un cambio de aires, pero eso no se podrá dar sino hasta el periodo de transferencias para 2024.

¿Nacional negoció con Andrés Ricaurte?

Con el rumor del posible fichaje de Ricaurte en Nacional, mucho ruido se empezó a generar desde los lados de los hinchas del DIM, pues no recibieron nada bien la noticia de que uno de sus referentes y capitanes pueda pasar directamente al acérrimo rival.

Ante tanta especulación, el propio Andrés Ricaurte rompió el silencio y habló con la verdad de lo que estaba sucediendo. Negó cualquier negociación con Nacional, pero no descartó jugar allí en el futuro. ¿Se cae un referente?.

"Invento, nadie ha hablado conmigo", fue la clara respuesta que le dio a Mauricio González, periodista de DSports. Y es que a pesar de los rumores no había ninguna posibilidad de que Ricaurte pudiera firmar con Nacional, pues cerrado el periodo de transferencias regular hace varias semanas, la única opción que tenía el 'verdolaga' era incorporar jugadores sin equipo, condición que el antioqueño no cumple, pues su vínculo con el 'poderoso' vence en diciembre próximo.

"Yo sí jugaría en Nacional"

Sin embargo, Andrés Ricaurte reconoció que en caso de llegarle una oferta formal de Atlético Nacional, sí la aceptaría y explicó las razones. "Yo sí, tengo que trabajar y darle de comer a mi familia". ¿Qué pasará?.