"¿You speak 'urraeño'?": divertido diálogo de Rigo con niño chino que le pidió la caramañola

Ahora sí, el calendario del ciclismo de élite está a punto de llegar a su final en este 2023. El pasado jueves arrancó el Tour de Guangxi en China y que finalizará el próximo martes, siendo ésta la última carrera de la categoría World Tour de la temporada.

En total, son cinco los ciclistas colombianos que hacen parte del pelotón de la ronda asiática, con Juan Sebastián Molano mostrando un gran rendimiento ocupando la quinta posición de la clasificación general tras la tercera etapa a 14 segundos del líder Dries De Bondt.

Aunque marcha bien atrás en la clasificación, uno de los pesos pesados del Tour de Guangxi es Rigoberto Urán (47), aunque la diferencia respecto al primer puesto es de solo 18 segundos. Aunque no es protagonista todavía en la carrera, el 'toro de Urrao' sí lo es por un emotivo gesto con un joven ciclista chino.

'Rigo' iba transitando en su bicicleta por una de las calles del 'gigante asiático' después de una etapa y se topó con un niño que iba también montado en su 'caballito de acero' persiguiendo al colombiano y tratándole de decir algo, pero sin saber cómo porque no sabía hablar español y tampoco inglés de buena manera.

Un niño chino le pidió la caramañola a Rigoberto Urán

Urán, fiel a su esencia amable y divertida, grabó un video al momento de acercarse a este joven corredor. El antioqueño empezó a entablar un diálogo preguntándole qué quería, pero no se entendían. Después de hacerle señas, el niño le hizo saber que quería que el ciclista le regalara su caramañola, el 'termo' en el que los pedalistas almacenan su líquido hidratante durante cada carrera.

"Quieres el video o qué quieres, muéstrame, not chinese, hablo español, inglés, italiano y urraeño, urraeño, you speak urraeño? (¿hablas urraeño?), pero yo te entiendo, tú quieres esto, esto, thank you (Gracias)", le dijo 'Rigo' al preguntarle su deseo.

"El idioma universal": la reflexión de 'Rigo'

Después de molestar, Rigoberto Urán cogió su caramañola y se la regaló al menor, que expresó la felicidad en su rostro y siguió su curso en la bicicleta. Luego, el 'Toro de Urrao' continuó haciendo una emotiva reflexión sobre el entendimiento con la gente a pesar que no hablen el mismo lenguaje. "Señores, el idioma universal muchachos, así uno sea de un pueblo. El 'pelao' quería la caramañola y vean".

Al final, el menor volvió a perseguir a 'Rigo', pero esta vez para agradecerle y pedirle una foto, aunque el ciclista colombiano también le regaló otro accesorio. "¿Quiere una foto conmigo? Hágale papi, tómela pues", cerró el antioqueño en su video con mucha humildad. ¡Tipazo!