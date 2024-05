Martha, la emprendedora que a pesar de las limitaciones en sus manos, decidió ser parte de la solución

Cuando Martha Liliana Moyano tenía apenas 15 años le diagnosticaron una enfermedad autoinmune, pero no fue todo, porque los médicos dijeron a sus padres que le quedaban seis meses de vida.

Sin embargo, la protagonista de esta nueva entrega de Mujeres que Inspiran RCN lleva 43 años aprendiendo cada día de una enfermedad que le endurece los tejidos del cuerpo, pero que en su proceso de aceptación decidió "ser parte de la solución y no del problema".

"Fue una cosa que impactó mi vida porque pues como toda adolescente tenía todas las emociones de tener una vida, casarme, hacer mi carrera, tener una familia, y lo que generalmente tenemos como proyecto de vida, muy muy clásico", comentó Martha.

Pero con la esclerodermia sistémica limitada todo cambió cuando empezó a transformar su cuerpo durante los primeros 5 años del diagnóstico, etapa en la que Martha Liliana superó crisis emocionales y de salud.

"Al principio yo entendí que o atacaba la enfermedad, o me hacía amiga de la enfermedad y la lidiaba. Y empecé a lidiar la enfermedad. Ahí es cuando me doy cuenta de que podía ser parte de la solución y no del problema".

Esta reflexión le ayudó a aceptar cambios como ver sus dedos engatillados y las muñecas tomar forma de cuello de cisne.

"Eso me llevó a que cuando no podía montar en un bus y era difícil tomar un taxi, entonces me llevó a aprender a conducir y tratar de buscar mi carro. Me llevó, a que cuando no podía tocar ningún instrumento porque fui ministro de alabanza en algunos años, me llevó a buscar la solución que pueda aprender a tocar el piano con un solo toque. Me llevó a que cada problema y cada obstáculo que yo tengo en la vida tiene una solución”.

Y como si fuera poco, una crisis económica tocó la puerta de su familia, pero ella seguía dando la batalla. Aprendió a hacer pulseras que vendía en librerías cristianas para ayudar a su familia. Para Martha Liliana fue la verbigracia de la funcionalidad de sus manos.

"Mis manos son el símbolo de que Dios existe. Estéticamente tienen su problema y me propusieron alguna oportunidad operármelas para que se vieran estiradas, pero perdía mi funcionalidad y no, la verdad es que aprendí a que de lo disfuncional se saca lo funcional”.

Cuando parecía que todo de nuevo estaba bien su salud se vio afectada por el frío capitalino, por lo que desde hace tres años se radicó en El Espinal, Tolima.

"Fue toda una adaptación al calor, a un calor bastante fuerte, pero también encuentro un espacio y un tiempo para decantar el recién fallecimiento de mi mamá, y el empezar a enfocarme en mí misma, mis proyectos, en mis oportunidades".

Una nueva oportunidad de vida que agradece por medio de ‘Piedras de amor, la historia que va contigo’. Un proyecto al que le dedicó largar horas de esfuerzo físico y trabajo, este era su emprendimiento, pero con un objetivo.

"Mi intención es que cada persona que usa una pulsera de estas pueda tener la confianza, la fe, el empoderamiento de que no importa las dificultades hay que salir adelante, hay que buscar la solución".

Y fue así, como con otras 48 mujeres emprendedoras que buscan cumplir sueños, Martha Liliana participó de la primera Feria Rosa, organizada por la Gestora Social del municipio. Por eso resalta los logros y demuestra su agradecimiento.

"Busqué ayuda en Dios y la encontré. Y Dios ha puesto ángeles alrededor mío que me ayudan a hacer lo que aún yo no puedo hacer, pero sí a lograr las metas que quiero hacer".

Martha Liliana también logró profesionalizarse en psicología, es especialista en gerencia de seguridad y salud en el trabajo. Para ella, un milagro de vida.