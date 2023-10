Rigoberto Urán dio el primer beso: las grandes confesiones de Michelle Durango, su esposa

El pasado lunes, se estrenó 'Rigo' la nueva novela de Canal RCN. La historia de la vida de Rigoberto Urán despertó diferentes sentimientos en los hogares colombianos. En los pocos capítulos que han estado al aire, se demostró la lucha y resiliencia del 'Toro de Urrao' para salir adelante, así como para enfrentar grandes obstáculos que fue superando a lo largo del camino. Michelle Durango, su esposa y la madre de su hija Carlota, lo ha acompañado desde el principio.

El subcampeón del Tour de Francia 2017 ha protagonizado una vida llena de 'colores', ocurrencias, desafíos, logros, derrotas, que a sus 36 años, el Canal RCN decidió hacer una novela biográfica, cercana y coyuntural. A pesar de que el corredor antioqueño del EF Education-EasyPost es sincero y espontáneo en cada entrevista, hay detalles que no son del conocimiento público.

Sin atravesar esa delgada línea que separa lo que una persona está dispuesta a compartir, con su lado más íntimo, esta telenovela mostrará una faceta de Urán desconocida por millones de colombianos. Canal RCN habló con Durango y le hizo una serie de preguntas a la pareja del medallista olímpico en Londres 2012.

Entrevista de Canal RCN con la esposa de Rigoberto Urán

¿Fue amor a primera vista?

Michelle Durango: No.

¿Cuánto tiempo les llevó conocerse antes de ser novios?

M.D: Dos años.

Fecha en la que se hicieron pareja

M.D: 4 de agosto.

Plato favorito de 'Rigo'

M.D: Uy no, muchos. De pronto la bandeja paisa puede ser uno de ellos.

¿Qué saca de quicio a Michelle?

M.D: Las mentiras.

¿Quién es más celoso de los dos?

M.D: Yo creo que yo (risas).

¿Quién dio el primer beso?

M.D: 'Rigo'.

¿Quién dijo 'te amo' primero?

M.D: Yo.

¿Tienen pensado tener más hijos?

M.D: Valoro muchísimo la familia y tengo dos hermanas, que las amo profundamente. Son el regalo más grande que me dieron mi papá y mi mamá. Así que no quiero negarle a Carlota ese regalo del cielo, que son los hermanos. Quisiera un hermano/hermana para ella, porque me parece que son la compañía fabulosa para la vida.