Rigoberto Urán se despide del ciclismo: “Uno tiene que aprender a recibir la vida”

Este 3 de noviembre se llevó a cabo una nueva edición del Giro de Rigo. Esta ocasión fue especial, debido a que el ciclista antioqueño le puso punto final a su exitosa carrera.

Al hablar de Rigoberto Urán, se hace mención a uno de los ciclistas colombianos más importantes del último tiempo. Las grandes carreras del mundo fueron la vitrina que tuvo el ‘Toro de Urrao’ para destacarse.

La medalla de plata en los Juegos Olímpicos Londres 2012 y sus subcampeonatos en el Giro de Italia y Tour de Francia; hicieron que su carrera fuera exitosa y escrita con letras de oro.

Mario Sabato lo entrevisto en exclusiva para el Canal RCN. El ciclista habló de los grandes retos y lo que vendrá con el retiro.

¿Hace cuánto pensó en el retiro?

“Después de 2022 tenía la idea de terminar. Hablamos con el equipo y ellos querían que pudiera estar un año con ellos, tratando de ayudar en el proceso a los pelados. No es que yo lo sepa todo, pero sí son 19 temporadas en Europa, en el ciclismo profesional y casi ocho con Education First. Entonces hicimos dos años y tenía programado para este 2024. Hay que aprender a tomar decisiones. El tema de la familia es muy importante”.

¿Cómo quiere que lo recuerden?

“No como ciclista, me interesa que me recuerden como persona. Al fin y al cabo los títulos y las medallas son recuerdos y eso es del pasado. Me gusta que me recuerden por el presente: un muchacho que soñó, que tiene disciplina, que luchó con mucho esfuerzo y dedicación, que aprendió a caerse”.

“Nadie sabe lo que pasa detrás de cada persona en estos momentos. Han pasado muchas situaciones. Nosotros ahorita estamos en un momento feliz, pero también hay episodios. Hace cinco días tuvimos que internar a mi mamá en un centro psiquiátrico”.

“A veces se ve mucha felicidad, pero hay momentos que son la realidad de la vida. Va paralelo y tienes que continuar siempre para adelante. Eso lo aprendí desde que murió mi padre”

“En estos días un compañero del equipo perdió a su bebé de 20 semanas. Entonces son muchas cosas que suceden al interior”.

¿Rigoberto Urán es una inspiración?

“Yo decía que, si los niños quieren ser como Rigoberto Urán, está bien. Pero si quieren ser como Pogačar están más jodidos. Rigoberto puede nacer todos los años en Colombia. Es una persona normal, no con un súper talento, sino que tenía disciplina, mucho amor y respeto. También sabía dónde estaba, cuál era mi posición y trataba de dar lo mejor”.

“Por eso es inspiración, porque es una historia de vida, que los niños y las personas digan: yo la puedo hacer y no es tan difícil”.

¿Le gustaría volver al pasado para ver hasta dónde ha llegado?

“Lo único que hubiera querido en mi vida era que mi papá pudiera verme correr en el Tour, en unos Juegos Olímpicos. Nunca pudo estar entonces si uno pudiera retroceder quisiera que mi papá no muriera, porque era el único que creía en mí. Yo pensaba que era la marihuana que fumaba, pero él decía que yo iba a triunfar”.

“Uno tiene que aprender a recibir la vida, no es como uno la quiera. Simplemente, uno tiene que aprender a recibir la vida y trabajar. Soy feliz con mis hijos”.

¿Cómo es la educación de sus hijos?

“Es un proceso diferente porque la educación es un tema complejo. Yo fui educado con un poquito de chancla. Hoy en día ese método no se puede usar porque el sistema es diferente, es el diálogo. Son cosas importantes que también vivimos los deportistas”.