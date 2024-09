Rodrigo De Paul se escudó en el horario tras perder contra Colombia: "Cada uno saca su ventaja"

Este martes 10 de septiembre, Argentina visitó a la Selección Colombia para disputar un duelo válido por la octava fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Los dirigidos por Lionel Scaloni perdieron por 2-1 y salieron con bastante disgusto del Metropolitano. Rodrigo De Paul protagonizó controversiales declaraciones tras la derrota.

El volante del Atlético de Madrid, quien había sido la figura de la 'albiceleste' en la goleada contra Chile, fue neutralizado por la 'amarilla'. El 'Motorcito' no tuvo ningún tipo de influencia en el mediocampo, pues Jefferson Lerma y Richard Ríos se encargaron de 'hacerle difícil la vida'. Pues bien, después del compromiso, salió a quejarse del horario.

Desde antes que arrancara el partido, Scaloni ya había 'lanzado' críticas por la programación. Argentina no estuvo a la altura desde el punto de vista físico y fue superada ampliamente por su rival. Para De Paul, las demás selecciones buscan métodos para sacar ventaja cada vez que se enfrentan contra la tricampeona del mundo.

¿Qué dijo Rodrigo De Paul tras la derrota de Argentina?

"Factores que siempre tienen su peso, su condimento. Creo que para ser mejor el espectáculo debería ser en otro horario, pero ya estamos acostumbrados a estas cosas. Nos trajeron a Barranquilla con este horario, tuvimos que ir a Chile a jugar con altura. Cada uno intenta sacar su ventaja, es normal, están jugando contra la mejor selección del mundo. A veces nos toca ganar, como con Colombia nos tocó la otra vez (final de la Copa América) y hoy nos toca perder", dijo el exjugador de Racing, en zona mixta.

Lionel Scaloni se quejó del arbitraje en Colombia vs. Argentina

"¿Qué me molestó? Si me tengo que fijar en algo es esa jugada del penal, yo me fijo no solo en el penal. Y lo que hizo Muñoz te dice todo, no protestó en ningún momento. Está bien, bien para su equipo, eso le dije y se reía, pero bueno el penal es evidente que a nivel psicológico les dio un empujón y a nosotros nos golpeó, pero aun así tuvimos para empatarlo", fueron las palabras del DT argentino.