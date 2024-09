Fuerte sanción a ‘Dibu’ Martínez tras agredir a un camarógrafo en Barranquilla

La actitud de Emiliano 'Dibu' Martínez tras finalizar el compromiso que perdió la Selección Argentina con Colombia en Barranquilla le salió cara, esto tras darse a conocer la fuerte sanción que impuso la FIFA al guardameta por agredir a un camarógrafo en el estadio Metropolitano, además de realizar gestos obscenos tras el compromiso contra Chile en el Monumental.

Dibu Martínez se pierde los juegos contra Bolivia y Venezuela

En este orden de ideas, el Dibu Martínez no podrá ser convocado por Lionel Scaloni en los compromisos contra Venezuela y Bolivia, los cuales serán los partidos que tendrá la albiceleste en la fecha nueve y diez de las Eliminatorias Sudamericanas, convirtiéndose en una de las bajas importantes de la actual campeona del mundo.

El posible reemplazo del Dibu Martínez para esta doble fecha de Eliminatoria Sudamericana sería Walter Daniel Benítez, quien fue el arquero suplente en los juegos contra Chile y Colombia, y quien sumaría sus primeros minutos en el equipo de Lionel Scaloni, que buscará aferrarse a la parte alta de la tabla.

Cabe mencionar que Franco Armani, arquero suplente de la Selección Argentina, dio a conocer que se despedía de la selección, esto tras obtener dos Copas Américas y ganar la Copa del Mundo de Catar 2022, dejando claro que es un ciclo cumplió dentro de la albiceleste y vivir cosas inolvidables dentro del equipo nacional.

Camarógrafo le mandó un mensaje al 'Dibu' Martínez

"'Dibu', hermano, ¿Cómo estás? Soy Jhonny Jackson, el camarógrafo que agrediste en el partido contra Colombia. San el pitazo final, yo como camarógrafo y operador de 'steady', siempre voy a buscar reacciones porque el director me lo empieza a decir por el intercom. Simplemente, entro a la cancha, después de 90' minutos todos están cansados, y busco reacciones", empezó diciendo Jackson, en una conversación con Noticias RCN.

"Veo al 'Dibu' saludándose con dos arqueros suplentes y me acerco a él; y de la nada me tira un manotazo. Me dio rabia, me dio mucha rabia. Yo estoy trabajando, así como él lo está haciendo, atajando. Ni siquiera estaba jugando fútbol con él, me dio mucha rabia, pero no le dije nada en el momento. Quería decirte qué tranquilo, hermano. En la vida, todo el mundo ha perdido un partido, para ti de pronto significó mucho esa derrota, pero... pa 'lante Dibu", concluyó.