Periodista argentino, sin tapujos por la agresión del 'Dibu' Martínez a camarógrafo: "están abusando"

Alrededor de una semana ha pasado desde la disputa del encuentro entre la selección Colombia y Argentina por las eliminatorias al Mundial del 2026.

El duelo que terminó con victoria a favor de los cafeteros por 2-1 dejó varios puntos de polémica, en el que varios jugadores argentinos se vieron involucrados.

Uno de los que se llevó la imagen reprochable fue el golero Emiliano Martínez, quien al salir del terreno de juego, perdió los cabales y agredió a un camarógrafo que lo grababa.

El accionar del portero del Aston Villa desató un mar de críticas en su contra, incluso, varios pidieron que se le sancionara fuertemente para los siguientes juegos.

Ante esto, varias voces se han hecho sentir, tanto en contra, como a favor del portero. Una de ellas fue la del reconocido periodista y narrador, Pablo Giralt, quien no se guardó nada y aseguró que se estaba haciendo una "cacería", en contra del golero.

Pablo Giralt habló del accionar del Dibu Martínez

En un espacio de 'stream', el argentino aseguró que lo hecho por Martínez estuvo mal, puesto que no le gusta que se agreda a un "laburante" (empleado).

Sin embargo, Giralt fue más allá y dijo que se estaba haciendo una especie de "cacería".

“No me gusta que se agreda a un laburante. Ahora, de ahí a hacer una cacería, que hay que sancionarlo, que hay que darle 20 fechas, no, no corresponde. Lo que corresponde es que el Dibu le pida disculpas al laburante y se terminó, listo”.

A la voz de Giralt se unió Martín Liberman, también reconocido en Argentina quien lanzó pullas contra la prensa colombiana.

“Una cosa es perseguir justicia, señor camarógrafo, señores de prensa de Colombia, saben el afecto que les tengo y lo justo que soy, pero creo que están abusando, creo que se están pasando de la raya”, dijo en El Futbolero Argentina.

¿Habrá sanción para Martínez?

Tras el duelo con Colombia, las sanciones para el argentino se han pedido por doquier, sin embargo, desde el máximo ente Conmebol no se han pronunciado al respecto.

Por lo pronto, Martínez se enfoca en los próximos duelos de Argentina por eliminatorias, los cuales serán con Venezuela, de visitante y Bolivia de local.