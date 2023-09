Presidente de Santa Fe arremetió contra Hubert Bodhert: "Hay cosas que se deben tratar privadamente"

Independiente Santa Fe no atraviesa sus mejores días, luego de la goleada que sufrió contra Atlético Nacional (3-0), en el Atanasio Girardot. El entrenador Hubert Bodhert no se guardó nada y le lanzó unas fuertes críticas a sus dirigidos. Eduardo Méndez, presidente del 'león', no compartió las declaraciones del estratega cartagenero y le dejó un recado.

La interna del 'cardenal' está en crisis. Después del duelo contra los 'verdolagas', Bodhert expuso las carencias de algunos jugadores en conceptos básicos del fútbol. "Cuando tú ves que para controlar un balón es complicado, para dar un pase a dos metros es complejo, hay una frustración para nosotros como cuerpo técnico y a mí como técnico", empezó diciendo el exentrenador de Alianza Petrolera.

Bodhert no paró ahí y señaló que con cuadros de menor 'casta' ha logrado mejores actuaciones. "Les acabo de decir: 'con equipos con una menor nómina he competido mucho mejor', pero lo de hoy es frustrante”, sentenció el timonel bolivarense, de 51 años.

Méndez le lanzó fuertes críticas a su entrenador

A pesar de que el ambiente era positivo en el 'león' luego de la victoria 2-4 a Millonarios, la cual significó ganar un clásico capitalino después de 340 días, el 'albirrojo' sufrió sendas derrotas contra Alianza Petrolera (0-1) y Nacional (3-0).

Más allá de estas caídas consecutivas, Santa Fe está bien ubicado en la tabla de posiciones (sexto, con 19 puntos) y mira de cerca los cuadrangulares semifinales.

"En la mitad estoy para hacer caer en cuenta que hay cosas que se deben tratar privadamente. Estamos con los mismos puntos del vecino y lo que más nos afana es estar por debajo del equipo del lado", señaló Méndez en una conversación con 'W Radio'.