¡Rompió el silencio! Geisson Perea se refirió a las imágenes donde muestra sus partes íntimas

Durante este fin de semana, Jeisson Perea ha vivido uno de los momentos más difícil en su carrera deportiva y no es precisamente por su rendimiento deportivo, sino por algunas acciones que han pasado fuera y dentro de la cancha, pues luego de las fotografías con las mujeres en Barrancabermeja, ahora el defensa central es criticado mostrar sus partes intimas en el juego frente a Jaguares.

En el juego entre Jaguares y el equipo bogotano, se presentaron unas imágenes que le están dando vuelta al fútbol mundial, pues en medio de una falta a favor del equipo felino, el defensa central del equipo rojo mostró sus órganos íntimos, generando repudio y fuertes críticas sobre Perea.

Las imágenes se hicieron tan virales, que varios aficionados del fútbol pedían fuertes sanciones contra el jugador, pues aseguran que este acto fue intencional, en inconformismo por las decisiones arbitrales del juez central.

En medio de las críticas, Jeisson Perea rompió el silencio este martes 18 de octubre, afirmando que la situación lo tiene “triste” y que no iba quería referirse al tema, pero los fuertes comentarios contra él hicieron que no se quedará callado.

“No iba a opinar sobre la situación, pero ver la tristeza y la preocupación de mi padre, ver ese reflejo en mi madre, ver la preocupación en mis hermanos, hizo que alzara mi voz. En este momento, lo hablaré siendo persona. Voy a salirme del contexto de jugador, uno a veces trata de ser elocuente, pero lo diré como persona, porque eso somos”, señaló el defensa central en conversaciones con el Vbar de Caracol Radio.

De igual forma, aclaró la situación donde muestra sus partes íntimas, afirmando que no lo hizo intencional, que es una situación de partidos.

“Yo me estaba arreglando la licra, cuando entro a una cancha de juego, entro a jugar y no que una cámara me pueda ver. Conscientemente, lo que hice fue acomodarme y nunca quise mostrar mis partes íntimas. La persona mala tomó una foto en ese momento y eso se presta para que personas hablen de un irrespeto, cuando nunca he tenido la posibilidad de entablar una conversación con él”, agregó el jugador.

Sanción para el jugador de Santa Fe

El defensa central también habló sobre los comentarios donde afirman que debe tener una sanción por parte de la Dimayor, donde asegura que demuestren que Perea hizo esta acción intensional.

“Ahora se habla de una sanción, que soy un irrespetuoso y yo digo; si tienen argumentos, muéstrenlos que fue así, no se queden con la foto, busquen el video y miren, en ese orden de ideas me siento afectado. Si me critican desde lo deportivo no voy a opinar, pero no que critiquen y pongan en tela de juicio mis valores y mi integridad como persona y un buen ser humano que me considero. Me siento bastante afectado”, finalizó el jugador cardenal.