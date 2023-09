Santiago Arias y su alegría por volver: "Lo estaba esperando hace mucho tiempo"

Qué bien se siente volver. Esa es la sensación que inunda a Santiago Arias al regresar a una convocatoria de la Selección Colombia luego de tres años, cuando sufrió una durísima lesión precisamente contra Venezuela en la primera fecha de la eliminatoria sudamericana rumbo a Catar 2022 en Barranquilla.

En los primeros minutos del partido, el lateral fue al piso para evitar un centro, pero se dobló feo el tobillo. Días después se confirmó el peor pronóstico: peroné roto y lesión en la articulación del tobillo izquierdo que lo dejaron un año sin jugar.

La lesión le llegó en un momento complejo a Arias. Recién había sido fichado a préstamo por el Bayer Leverkusen y tras estar una temporada sin jugar, no continuó ahí y se marchó al Granada, en donde tampoco tuvo muchos minutos. Tras no entrar en los planes, rescindió contrató en Atlético de Madrid hace un año, se quedó seis meses sin jugar y recién encontró equipo en enero pasado, cuando firmó por el Cincinnati de la MLS.

En la liga estadounidense, Santi ha encontrado su renacer. El inicio fue difícil, pero partido a partido ha demostrado que su calidad sigue intacta y después de varios meses recibió el premio más anhelado a su persistencia: regresar a la Selección Colombia. En diálogo con Noticias RCN, el lateral derecho habló de los duros momentos y cambios que ha tenido que pasar durante los últimos tres años para volver a sentirse en su mejor versión.

¿Qué recuerda de ese momento?

Eso quedó atrás. Fue algo duro, tenía que pasar. Todo lo veo positivo, a todo le saco una enseñanza. Tuve tiempo para disfrutar con mi familia y aprovecharlo al máximo con mis hijos y poder seguir disfrutando del fútbol. Lo importante es que volví con más ganas. Acá estoy nuevamente.

La gente se alegró por su convocatoria por lo querido que usted es en el país...

Yo espero que sí. Creo que lo primero es ser persona, ser agradable, amable y tratar de demostrarlo. Luego está lo futbolístico, al final viene todo ligado. También estoy contento por este nuevo llamado, feliz, orgulloso y como si fuera mi primera vez.

Parece un niño chiquito cuando llega la fiesta...

Totalmente, esto lo estaba esperando hace mucho tiempo, pero no había podido venir por falta de ritmo, por falta de partidos y de continuidad. Ahora lo tengo, vengo recargado y esperando el momento.

¿Sintió con dolor él no poder estar Colombia en un Mundial después de haber estado en dos de manera consecutiva?

Sí, bastante. Esta vez me tocó ser más un hincha, pero fue duro porque también hice parte en un momento de esta selección así haya estado solamente un partido que fue contra Venezuela, pero fue difícil. Teníamos una selección para conseguir algo, para ir y luchar. No se da, pero el fútbol es así y te da revanchas, entonces toca empezar ahora de cero e intentar llegar a ese objetivo que queremos.

¿Cuál es el hoy de Santiago y cómo se puede acoplar a lo que pide Néstor Lorenzo?

Yo creo que aprendí a jugar en línea de cinco defensores porque soy un jugador que siempre he jugado con línea de cuatro, siendo un lateral más defensivo. Obviamente, sin dejar a un lado la parte ofensiva que la he tenido siempre, pero ahora en la MLS jugamos en línea cinco, puedo salir más al ataque, tengo más libertad, por ahí llegó más a zona rival, que también es importante para mí, porque me doy cuenta de que puedo jugar en otra posición. Por mi parte daré lo mejor intentaré y ayudar al equipo en lo que sea.

Hubo opiniones divididas en el país por la convocatoria de jugadores con proceso en las anteriores eliminatorias. ¿Qué le pueden aportar este tipo de jugadores al proceso rumbo al Mundial del 2026?

Experiencia y una base. Creo que se formó una base muy bonita, se formó una familia durante muchos años. Salieron jugadores y llegaron otros respecto al 2014 y luego 2018. Pero siempre hubo esa ese respeto del uno por el otro como le dije esa familia. Los que volvemos debemos tratar de meterle a los nuevos como esa cosa de querer ganar, de querer salir a demostrar cada partido, que no es fácil llegar a selección. que es difícil, que cuesta y que cuando estás en el campo, tienes que dejar todo porque estás luchando por tu país.

¿Cómo analizar el fútbol de hoy? Porque muchos dicen que es más veloz, que el 10 no existe tanto o que el talento tiene que ser más rápido.

Tiene todo, yo creo que siempre hemos tenido jugadores rápidos, habilidosos y con buen pie. Tenemos equipo para conseguir cosas, por ahí nos ha faltado un poquito de suerte, que no creo en ella, pero mucha gente lo dice. Hay equipo, sabemos lo que pueden aportar los jugadores que vienen, si estás en selección es porque lo mereces, porque has hecho mucho para estar allí, entonces aquí no se desmerita nunca el trabajo de ninguno. Estamos para apoyarnos, para dar lo mejor y esperemos que toda la afición colombiana esté con nosotros.