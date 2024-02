Santos Borré es polémica en Alemania por críticas a directivos: "Anteponen el negocio"

El presente de Rafael Santos Borré en Alemania no es el mejor. SI bien Werder Bremen ha mejorado muchísimo en la temporada y actualmente marcha séptimo en la tabla de la Bundesliga, la situación del colombiano cambió totalmente en el equipo.

De ser titular indiscutido pasó a suplente y jugar tan solo un puñado de minutos en el segundo tiempo. De hecho, no es titular desde el 14 de enero contra Bochum, pero eso tiene una explicación, y es que en el club molestó bastante que el delantero firmara contrato con Inter de Porto Alegre para marcharse en junio, cuando el Werder tenía la primera opción para comprar sus derechos económicos.

Así las cosas, los directivos decidieron que Santos Borré no iba a ser titular más, al menos por ahora, por lo que queda de temporada, pero sí seguirá siendo tenido en cuenta por el entrenador.

Después de esa polémica, 'Rafa' volvió a colarse dentro de las primeras planas de los diarios de Alemania por otra postura suya que ha hecho mucho ruido en las últimas horas, pero que en esta ocasión no tiene nada que ver con Werder Bremen sino con el Eintracht Frankfurt, su exclub, con el que el colombiano alcanzó la gloria en 2022 con el título de la Europa League.

A pesar de haber sido figura del título por haber marcado en todas las llaves después de la fase de grupos en dicha competición, Borré fue perdiendo terreno en la temporada siguiente y jugó muy poco. Por ese motivo se marchó en junio pasado al Werder, aunque en el medio vivió una conflictiva relación con los directivos de 'las águilas'.

Esa polémica no ha terminado y este jueves vivió un nuevo capítulo. Frankfurt no vive su mejor campaña y hoy quedó eliminado de la Europa League a manos del modesto Union Saint-Gilloise de Bélgica en dieciseisavos de final. Aunque ya no está en el equipo, Rafel Santos Borré se mostró dolido por la situación y se pronunció en redes sociales lanzando una dura crítica a los directivos.

"Será muy difícil obtener los mismos resultados si los que actualmente toman decisiones siguen anteponiendo el negocio al talento y al proyecto deportivo", escribió la 'máquina' en su cuenta de X.

It’s gonna be very difficult to obtain the same results if current decision-markers keep placing business over talent and sport project.