Lionel Scaloni, picante tras la derrota contra Colombia: “el penal decidió”

El juego entre la Selección Colombia contra Argentina sigue generando escándalo en el fútbol sudamericano, esto tras las fuertes declaraciones de Lionel Scaloni luego la derrota contra el combinado cafetero en Barranquilla, lo que ha hecho que todos los colombianos salten por las palabras del argentino.

En rueda de prensa postpartido contra Colombia, Lionel Scaloni, quien se había referido al clima previo al compromiso, volvió a lanzar dardos contra la temperatura de Barranquilla, dejando claro que es un factor que afecta seriamente el espectáculo, pues las altas temperaturas impacta seriamente en el rendimiento de los jugadores.

Scaloni volvió a lanzar dardo contra Barranquilla tras derrota contra Colombia

“El horario del partido no está bien, se podía jugar a las 5, 6, 7 de la tarde. No me parece sano para que los futbolistas desarrollen su potencial, el calor es igual para los dos, es lo que hay, pero es evidente que las condiciones para ver un espectáculo no están buenas. Sobre todo, para dos selecciones que están tan arriba en la clasificación, pero no es excusa”, aseguró el entrenador argentino.

Por otro lado, el entrenador argentino aprovechó la oportunidad para señalar el arbitraje que se presentó en el estadio Metropolitano, asegurando que el penal decidió el juego. Sin embargo, no demérito el trabajo realizado por todos los dirigidos por Néstor Lorenzo, quienes salieron aplaudidos del escenario deportivo.

“Ganaron, los felicitamos, hay veces que el análisis del partido tan igualado se decide por jugadas, fue lo que pasó, nosotros hicimos lo más difícil, el penal decidió el partido cuando mejor estábamos. Tiene buenos jugadores, no es solo la pelota parada, tiene grandes futbolistas, tienen aceitado el funcionamiento, lo hacen bien y hay que felicitarlos”, añadió Scaloni.

Scaloni señaló el arbitraje contra Colombia

Por último, Lionel Scaloni con toda la terna arbitral del compromiso, asegurando que se presentaron varias jugadas dudosas a favor de Argentina que no se sancionaron, además de dudar sobre el penal que le dio la victoria a los dirigidos por Néstor Lorenzo.

"¿Qué me molestó? Si me tengo que fijar en algo es esa jugada del penal, yo me fijo no solo en el penal. Y lo que hizo Muñoz te dice todo, no protestó en ningún momento. Está bien, bien para su equipo, eso le dije y se reía, pero bueno el penal es evidente que a nivel psicológico les dio un empujón y a nosotros nos golpeó, pero aun así tuvimos para empatarlo”, finalizó.