Sebastián Viera se acordó de Millonarios: "¿me extrañaron?, yo también"

En un emocionante encuentro disputado en el estadio El Campín, Millonarios logró una valiosa victoria por 1-0 sobre Junior, lo que le permite sumar 25 puntos en la tabla de posiciones y acercarse cada vez más a la clasificación a los cuadrangulares finales, a pesar de contar con dos partidos menos. Desde los primeros minutos del partido, Millonarios impuso su dominio y colocó en aprietos al equipo visitante. Apenas a los 9 minutos de juego, Beckham David Castro anotó el único gol del encuentro. La jugada se originó en un despeje largo de Pereira, dejando a la defensa de Junior expuesta. Castro se deshizo de Holmer Martínez gracias a un amague y remató sin piedad para abrir el marcador.

La anotación temprana golpeó duramente a Junior, trastocando sus planes y permitiendo que Millonarios mantuviera el control del juego. A lo largo del primer tiempo, el equipo azul dispuso de varias oportunidades para ampliar su ventaja, pero Beckham no logró aprovechar un regalo defensivo de Junior y mandó la pelota afuera.

La segunda mitad del partido continuó con la misma tónica. Junior arriesgó y se volcó al ataque en busca del empate, generando ocasiones de peligro con un tiro libre de Hinestroza. Sin embargo, el equipo barranquillero también mostró debilidades en defensa y permitió que Millonarios se acercara nuevamente al gol.

Con un sólido control del juego, Millonarios se llevó una importante victoria que lo deja más cerca de la clasificación a los cuadrangulares finales. El equipo capitalino continúa en la lucha por alcanzar sus objetivos y superar los obstáculos en su camino hacia el éxito.

Sebastián Viera se pronunció en las redes sociales

La relación entre el exarquero de Junior y la hinchada de Millonarios estuvo cargada de insultos, debido a la rivalidad futbolística entre ambos equipos. Por ello, era habitual escuchar groserías en las tribunas hacia Sebastián Viera.

Finalizado el partido entre el cuadro 'embajador' y el 'tiburón', el guardameta uruguayo replicó un video gracioso en su cuenta de Twitter, generando cientos de comentarios de hinchas de Millonarios.

Me extrañaron ? Jajajaj ... yo también! https://t.co/detvhydxn6 — Sebastian Viera (@sebavierareal) October 15, 2023

Por el momento, el guardameta es asesor deportivo del presidente del Atlético Huila y se mantiene a punto para volver a jugar en una liga de fútbol profesional.

Usuarios en las redes sociales comentaron el video de Viera

En el video replicado por Viera, algunos aficionados de Millonarios le respondieron: “Sí te extrañe, maldito arquerazo”, “insultarte hacía especial los partidos contra Junior jajaja. Se extraña esa picardía de parte y parte”. “Ni mi ex me hace tanta falta”. “La relación con Viera era de amor y odio. Te extrañamos”. “No era Millos vs. Junior, era Millos vs Viera”. “Siempre lo vamos a extrañar desde el calentamiento”. “maldito, sí que haces falta”. “Millos contra Viera le daba altura al partido”, fueron algunos de los comentarios realizados por los internautas.