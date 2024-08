Sebastián Viera rompió el silencio sobre su relación con ‘Teo’ ahora que será su DT

Sebastián Viera fue presentado este jueves 22 de agosto oficialmente como el nuevo director técnico del Real Cartagena y el exarquero uruguayo se mostró convencido de que su único objetivo es brindarle el ascenso a primera división al equipo y que si no lo lograba iba a ser un fracaso.

Viera fue arquero del Junior de Barranquilla durante más de 10 años en los que se convirtió en uno de los más grandes ídolos de la institución rojiblanca, pero su camino con el fútbol actualmente lo lleva a otro lugar y es a dirigir desde el banquillo de suplentes.

El uruguayo firmó con el equipo cartagenero hasta el próximo mes de diciembre y en diálogo con Win Sports señaló que la única razón para tener un contrato tan corto es que su logro debía ser conseguir el ascenso a primera división y que cualquier otro resultado diferente a este lo iba a hacer pensar más adelante.

Sebastián Viera y su relación con Teófilo Gutiérrez

Durante su época como jugador del Junior, Viera compartió vestuario con otro ídolo del cuadro ‘tiburón’ y un nombre pesado en el FPC como lo es el de Teófilo Gutiérrez, quien ahora es jugador del Real Cartagena coincidencialmente.

La prensa barranquillera señaló en diferentes oportunidades que ambos habían presentado molestias en el camerino en algunas situaciones y por tal razón ahora es una incógnita lo que será su relación en el Cartagena, uno siendo técnico y el otro siendo la máxima figura del club.

De esta manera, Viera decidió acabar con los rumores y señaló que si algún día hubo disgustos, hoy ya no existen pues son “gente de fútbol” y ya pasaron la página.

“Todavía no hemos hablado sinceramente. No hemos conversado, ni hemos decidido nada, él está en su recuperación. Obviamente vamos a hablar, somos viejos conocidos, compartimos muchos años vestuarios y no hay problemas, somos gente de fútbol”, dijo en Saque Largo.

Viera debutará en el Real Cartagena el próximo domingo frente a un clásico rival como lo es el Unión Magdalena, dirigido por Jorge Luis Pinto.